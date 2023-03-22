Körfez ülkeleri faiz artırdı

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Fed'in faizi artırmasına paralel olarak körfez ülkeleri de faiz artırımı yöntemini seçti. Bahreyn Merkez Bankası(CBB), politika faiz oranını 25 baz puan artırdı.

CBB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge olarak kullanılan bir hafta vadeli mevduat faiz oranı yüzde 5,50'den yüzde 5,75'e çıkarıldı.

Banka, gecelik faiz oranını yüzde 5,25'ten yüzde 5,50'ye, bir aylık mevduat faiz oranını yüzde 6,25'ten yüzde 6,50'ye yükseltirken, borç verme faiz oranını yüzde 6,75 olarak korudu.

CBB faiz kararı ABD Merkez Bankası(Fed) tarafından alınan 25 baz puan faiz artırımı kararının ardından geldi.

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SUUDİ ARABİSTAN DA ARTIRDI

SUUDİ ARABİSTAN Merkez Bankası(SAMA), gösterge repo ve ters repo faiz oranlarında 25 baz puan artırıma gitti.

SAMA, faiz kararlarında ABD Merkez Bankası(Fed) faiz hareketlerini takip ediyor.

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SAMA'dan yapılan açıklamaya göre, repo faiz oranı yüzde 5,25'ten yüzde 5,50'ye, ters repo faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 5,00'e çıkarıldı.

KATAR İKİ ÜLKEYİ TAKİP ETTİ

KATAR Merkez Bankası(QCB), ABD Merkez Bankası(Fed) faiz kararının ardından aynı seviyede artışa gitti ve gösterge faiz oranını 25 baz puan yükseltti.

QCB'den yapılan açıklamaya göre, repo faiz oranı yüzde 5,25'ten yüzde 5,50'ye çıkarıldı.

QCB, borç verme faiz oranını yüzde 5,50'den yüzde 5,75'ye çıkarırken, mevduat faiz oranını yüzde 5,00'ten yüzde 5,25'e yükseltti.