Kore Havayolları, Skytrax tarafından "5 yıldızlı havayolu" ödülüne layık görüldü

Skytrax denetçileri, üç hafta boyunca gizli müşteri olarak Kore Havayolları uçuşlarında seyahat ettiler. Diğerlerinin yanı sıra check-in kontuarları, salonlar, koltuklar, uçak içi yemekler, uçak içi eğlence, kabin ekibi hizmetleri ve uçak içi hizmet öğeleri dahil olmak üzere tüm alanlarda müşteri hizmetlerinin kalitesini değerlendirdiler.

Bu saygın derecelendirme, Kore Havayolları’nın mükemmel hizmet kalitesini yansıtmaktadır. Havayolunun hizmet alanındaki rekabet edilebilirliği, çalışanlar için eğitim programlarına, birinci sınıf Kosmo Suites 2.0 gibi rahat koltuklara ve çeşitli içerikler sunan uçak içi eğlence sistemine dayanmaktadır. Havayolu ayrıca, müşteri rahatlığını artırmak için bagaj yükleme bildirim sistemi gibi yeni hizmetler sağlamaya devam ederken, uçuş sırasında mevsimlik malzemeleri kullanan menüler sunmakta olup seçkin şarap listeleri de oluşturmuştur.

Kore Havayolları Başkanı Keehong WOO; "Dünyanın en tanınmış müşteri hizmetleri deneyimi ve havayolu derecelendirme kuruluşu olan Skytrax'tan 5 Yıldızlı Sertifika almaktan heyecan duyuyoruz. Bu zorlu dönemde olumlu ve anlamlı bir haber ve bu başarıyı mümkün kılan tüm Kore Havayolları çalışanlarımızla içtenlikle gurur duyuyorum” dedi ve şöyle devam etti: “Müşterilerimizin uçuş tecrübelerini iyileştirmek ve güvenli ve temiz ucular sağlayabilmek için uçaklarımızı ve ekipmanlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Kore Havayolları yeni, COVID sonrası döneme hazırdır.”