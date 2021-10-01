Kooperatifte ‘yönetim’ devrimi

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Türkiye’de kooperatifçiliğin yeterince gelişmediği ve var olanların da verimli çalışamadığından yola çıkarak yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan son toplantıda yasa teklifi revize edildi. Kötü yönetime neden olan tüm sorunlu alanlarda değişiklik yapılıyor. Edinilen bilgiye göre, önceki gün yapılan toplantıda, uzun süredir çalışmaları süren ve bazı bölümleri kamuoyu ile paylaşılan taslak metin üzerinde son değerlendirmeler yapıldı. İlgili bakanlar ve parti kurmaylarının katıldığı toplantıda, kooperatif yönetimlerinin profesyonel olmadığı, buraların akraba eş-dosta iş mekânı gibi kullanıldığı, verimli yönetilmedikleri, bu kurumlarla ilgili sağlıklı bilgiye ulaşılamadığı değerlendirmeleri yapıldı.

SAKLAMA DÖNEMİ BİTTİ

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AK Parti kurmayları “Kooperatifler, akraba kayırmaları, yüksek huzur hakkı bedelleri yüzünden kâr edemiyorlar. Üyelikten çıkarma ve yeni üye yazma konusunda da şaibeler var. Mevcut yönetim değişmesin veya başka aday çıkmasın diye hazirun cetvelleri kooperatif ortaklarına verilmiyordu. Yeni düzenleme ile kooperatif ortakları, kimlerin bu cetvelde yer aldığını görecekler” dediler. Kısa sürede TBMM’ye sevk edilmesi beklenen teklif, şu ana unsurlardan oluşuyor:

KÖTÜ YÖNETİME NEŞTER

Kamuoyunda tartışma konusu olan kooperatif başkanlığı sürelerine sınır getiriliyor. Başkanlar, en fazla iki dönem üst üste seçilebilecekler. Bir kooperatif yönetim kurulunda görev alan, ikinci bir kooperatifte görev alamayacak. Özellikle kamuya bağlı kooperatiflerde çok fazla yerde görev alan yöneticilerle ilgili eleştiriler yapılmıştı.

Kooperatif yönetim kurulu üyeleri, seçildikten sonraki 6 veya 9 ay içinde kooperatif hukuku konusunda eğitime tabi tutulacaklar. Bu eğitimin sonunda sertifika alacaklar. Sertifika alamayanların görevde kalmasına izin verilmeyecek.

Kooperatiflerin genel kurullarına ait hazirun cetvelleri yayınlanabilecek. Delege listelerinin saklanması ve istenene verilmemesi dönemi bitecek. Bu listelerin elektronik ortamda yayınlanması için sistem kurulacak.

Kooperatiflerin gelir giderleri, bilançoları, elektronik ortamda görülebilecek. Mali durumun, paranın nereye gittiğini, ortaklar inceleyebilecek.

ANA BAŞLIKLAR

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Kooperatiflerin denetimleri, Türk Ticaret Kanunu’na tabi olmaya devam edecek.

Ancak, ayrıca Kamu Gözetimi ve Denetimi Kurumu tarafından da denetlenecekler. Düzenleme, kadın kooperatiflerine destek verilmesi, vergi istisna ve muafiyetleri, kırsal kalkınma kooperatiflerine istihdam desteği verilmesi, kooperatiflerin ürettikleri ürünlere vergi muafiyeti tanınması, hallerde kooperatif ürünlerine öncelik tanınması gibi hükümleri de içeriyor.