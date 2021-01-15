‘Kooperatifleri parlatmalıyız’

“Kooperatif, bireysel olarak güçsüz kalacak ekonomik faaliyetlerin, daha güçlü hale gelebilmesini sağlayacak en önemli organizasyonlardandır” diyen İNGEV Başkanı Vural Çakır, “Pandemi, dayanışmanın önemini gösterdi. Kooperatifçiliğe önem vererek, parlatmamız gerekiyor” dedi. Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman da kooperatifleri daha verimli aktörler haline getirmek gerektiğine dikkat çekti.