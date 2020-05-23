Konya’da seyahat acentaları, 2021 yılından umutlu

Koronavirüs salgınıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında Konya’daki Mevlana Müzesi de ziyaretçilerine kapandı. Türkiye Seyahat Acentacıları Birliği Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Özdal Karahan, Konya’da turizm hareketliliğinin şu an sıfır olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Turizm açısından şehir tamamen turizme kapanmış oldu. Şehrin en önemli turist çeken markası olan Mevlana Müzesi de pandemi ile birlikte kapatıldı. Müzenin, haziran ayı başında açılacağını tahmin ediyorum. Müze açıldıktan sonra çok az olmakla birlikte yurt içi hareketliliği yaşayabiliriz. Bu da Konya’da işi olan, Konya’da başka bir organizasyona gelenlerin ziyareti şeklinde olabilir. Ama turistlik grupların buraya gelişinin daha ileri zamanlara kalacağını düşünüyorum. En büyük markamızın kapalı olmasından dolayı turizm açısından şu anda sıfırız."

’2021 YILINDAN ÜMİTLİYİZ’

2021 yılından ümitli olduklarını ve bu yıl yaşadıkları kayıpların, 2021’de telafi edileceğine inandığını söyleyen Karahan, "Turizmde tekrar bir hareketliliğin olması pandeminin sonuçlarına, ilacın veya aşının bulunmasıyla alakalı. Yurt içi hareketliliğini haziran sonu itibariyle başlayacağını düşünüyorum. Haziran ayının sonu itibariyle yurt içi turlarındaki hareketlilik ile birlikte Konya’ya da bir hareketlilik gelebilir. Dış turizm açısından Konya’ya en azından eylül ayına kadar turist geleceğini zannetmiyorum. Bu sıkıntının 2021 Nisan ayına kadar devam edeceğini düşünüyorum. Biz normal periyodumuza 2021 yılı içerisinde döneriz. 2020’de kaybettiğimizi 2021’de katlayarak devam ederiz diye düşünüyorum" diye konuştu.

’SALGININ DURUMUNA GÖRE MEVLANA TÖRENLERİNİ YAPABİLİRİZ’

Her yıl aralık ayında düzenlenen Şeb-i Arus Törenleri’nin bu sene hareketli geçebilmesi için salgının temmuz ve ağustos aylarındaki durumunun belirleyici olacağını belirten Karahan, "Önümüzde Mevlana törenleri var. Aralık ayına kadar inşallah her şey düzelir ve törenleri yapabiliriz. Törenlerin kendine göre bir hareketliliği, bir kapasitesi ve kendi göre çektiği bir turist grubu var. Hem iç hem dış tur olarak. Ama bu pandeminin hareketliliğinin özelikle temmuz- ağustos ayında nasıl olacağını görebilirsek ona göre bir yorum yapabiliriz. Eğer salgın temmuz- ağustos aylarında stabil hale gelebilir, insanlarda da korku kalkarsa biz yine aynı hareketliliği aynı yoğunluğu görebiliriz. Mevlana severlerin buraya geleceğini düşünüyoruz" dedi.

’YÜZDE 70 KAYIP YAŞAYACAĞIZ’

2020 yılında yüzde 70 oranında kayıp yaşayacaklarını da belirten Özdal Karahan, "Konya turizmi için 2020 yılı bitti. Bu yıl için kimsenin fazla bir beklentisinin olmasına gerek yok. Her şey ortada. 2020 yılında seyahat acentalarının çok büyük bir beklentileri yok. Herkes bu durumu kabullendi. Önümüzdeki dönemde sezonun ne kadarını yakalayabileceğimiz pandeminin seyrine bağlı. Geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz işlerin ne kadarını yakalayacağımıza önümüzdeki dönemde pandeminin seyrine göre bakacağız. Ama kimse 2020 yılından bir şey beklemesin. Buna karşılık 2021 yılı katbekat fazla olacak. 2020’de kaybettiğimizin bir kısmını orada kazanacağız" şeklinde konuştu.