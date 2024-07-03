Konyaaltı’nda bir günlük tatilin maliyeti en az 1.500 TL

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Loca tercih edilirse maliyet, bu rakamın 3 katını geçebiliyor. Ramazan ve kurban bayramlarında yoğunluk yaşanan kentte 650 bin yatak kapasiteli turizm tesisleri doldu. Yoğun sezona giriş yapılan bu günlerde Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri. Tatilciler, sahilde plaj işletmelerinin yanı sıra, halka açık bölümleri de tercih edebiliyor. Halka açık bölümlerde şezlong, şemsiye bulunmuyor. Havlusunu serip şemsiyesini açarak yanında getirdiği yiyecek ve içecekleri tüketen tatilci, günü en az maliyetle değerlendirebiliyor.

LOCALAR 3 BİNDEN BAŞLIYOR

Tatilciler locaları da sıklıkla tercih ediyor. 6 ya da 8 kişilik kapasiteleriyle localar, meyve tabağı ve locaya özel hizmet veren personel nedeniyle özellikle Rus ve Alman tatilciler tarafından talep görüyor 3 bin liradan başlayan fiyatlar sahil bandında değişiklik gösterip 5 bin liraya kadar çıkıyor. Loca yerine şemsiye ve şezlong tercih edenlerin cebinden ise minimum 300 lira çıkıyor. Yiyecek ve içecekle birlikte gün boyu şezlong şemsiyenin kişi başı alkolsüz maliyeti ise 1.500 lira.

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Sahildeki işletmelerden birinin sorumlusu Erdoğan Kudal, fiyatlarda artış yapmadıklarını ve geçen yılki fiyatlardan hizmet sunduklarını belirtti. Kudal, “300 lira şemsiye ve şezlong fiyatımız. 3 bin liraya 8 kişilik özel menülere sahip localarımız da var ” dedi. Kudal, “Gün boyu her türlü yiyecek ve içecek imkanı sunuyoruz. Minimum maliyetle misafirlerimiz bir günde 1.500 lira ödemiş oluyor” diye konuştu.

‘FİYATLAR AMERİKA GİBİ’

Tatil için ABD’den Antalya’ya geldiğini söyleyen Bora Kılıçoğlu, fiyatların şaşırtıcı olduğunu söyledi. Kılıçoğlu, “Genel olarak Türkiye çok pahalılaşmış. Antalya, Bodrum ve İstanbul’a göre daha hesaplı. Restoranların fiyatları çok artmış. Neredeyse ABD seviyesinde. Artık ABD’de kazanıp Türkiye’de harcamak o kadar kolay değil” dedi.