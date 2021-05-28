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Ekonomi
Alparslan ÇINAR/ANTALYA - DHA
Haber Giriş: 28.05.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Konyaaltı Plajı'nda kısıtlama öncesi yoğunluk

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Konyaaltı Plajı'nda kısıtlama öncesi yoğunluk

Antalya'nın Konyaaltı Sahili 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala tatilcilerin ve kent sakinlerinin akınına uğradı. Bazı tatilcilerin plaja çadır kurduğu görüldü.

Türkiye genelinde başlayacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Antalya'nın Konyaaltı Sahili, tatilciler ve kentte yaşayanların akınına uğradı.

Hava sıcaklığının 24 derece nem oranın ise yüzde 70 ölçüldüğü kentte sahile gelenlerin kimi denizde yüzdü kimi ise sahilde güneşlenmenin keyfini sürdü.

Konyaaltı Plajında kısıtlama öncesi yoğunluk

YERLEŞİK YABANCILAR DA DIŞARI ÇIKAMAYACAK

24 derecelik hava sıcaklığı yüksek nemle birleşince hissedilen hava sıcaklığı 26 derece oldu. Bazı tatilcilerin plaja çadır kurduğu dikkati çekerken denizin keyfini ise en çok çocuklar çıkardı.

Konyaaltı Plajında kısıtlama öncesi yoğunluk

Bugün saat 21.00'de başlayacak ve pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek kısıtlama süresince Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da yalnızca kısıtlamadan muaf sektörlerin çalışanları ile turistler dışarı çıkabilecek.

Konyaaltı Plajında kısıtlama öncesi yoğunluk

Turistler 56 saatlik kısıtlama süresince kentin ören yerlerine ve plajlarına gidebilecek. Yerleşik yabancılar da kısıtlama kapsamında dışarı çıkamayacak.

Antalyada turistlerin boş sahilde denize keyfi
Antalya'da turistlerin boş sahilde denize keyfi
Gözde turizm merkezlerinde kısıtlama sessizliği
Gözde turizm merkezlerinde kısıtlama sessizliği

 

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