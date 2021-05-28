Konyaaltı Plajı'nda kısıtlama öncesi yoğunluk

Türkiye genelinde başlayacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Antalya'nın Konyaaltı Sahili, tatilciler ve kentte yaşayanların akınına uğradı.

Hava sıcaklığının 24 derece nem oranın ise yüzde 70 ölçüldüğü kentte sahile gelenlerin kimi denizde yüzdü kimi ise sahilde güneşlenmenin keyfini sürdü.

YERLEŞİK YABANCILAR DA DIŞARI ÇIKAMAYACAK

24 derecelik hava sıcaklığı yüksek nemle birleşince hissedilen hava sıcaklığı 26 derece oldu. Bazı tatilcilerin plaja çadır kurduğu dikkati çekerken denizin keyfini ise en çok çocuklar çıkardı.

Bugün saat 21.00'de başlayacak ve pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek kısıtlama süresince Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da yalnızca kısıtlamadan muaf sektörlerin çalışanları ile turistler dışarı çıkabilecek.

Turistler 56 saatlik kısıtlama süresince kentin ören yerlerine ve plajlarına gidebilecek. Yerleşik yabancılar da kısıtlama kapsamında dışarı çıkamayacak.

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