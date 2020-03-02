Konya TOKİ kura çekilişi canlı yayın! Konya TOKİ kura çekilişi hakkında bazı bilgiler
Konya TOKİ kura çekilişi, kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuru ile resmen başladı. Geçtiğimiz haftalarda 2 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacağı duyurulan TOKİ kura çekilişi, canlı yayın ile takip edilebilecek. İşte, Konya kura çekilişi 2020 canlı yayını ile birlikte kura sonuçları sorgulama ekranı hakkında bazı bilgiler
Konya TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile resmen başladı. TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek olan kura çekilişi, öğle saatlerinden sonra ise E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ kura çekilişi canlı yayını nereden takip edilebilecek? İşte, TOKİ kura canlı yayını ve bin 717 konutun sahibini bulacağı süreç hakkında bazı bilgiler
KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI
Konya TOKİ kura çekilişi canlı yayınını aşağıdaki ekrandan takip edebilirsiniz. Konya Kongre ve Spor Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan TOKİ kura çekilişi, 1.202 adet 2+1, 515 adet 3+1 konut için gerçekleşecek.
"100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" Kapsamında Konya Selçuklu'da İnşa Edeceğimiz 2+1 Nitelikli 1.202 Konutumuzun Kurası Başladı. https://t.co/oraJOtFmHJ— TOKİ (@Toki_Kurumsal) March 2, 2020
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