Konya TOKİ kura çekilişi canlı yayın! Konya TOKİ kura çekilişi hakkında bazı bilgiler

Konya TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile resmen başladı. TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek olan kura çekilişi, öğle saatlerinden sonra ise E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ kura çekilişi canlı yayını nereden takip edilebilecek? İşte, TOKİ kura canlı yayını ve bin 717 konutun sahibini bulacağı süreç hakkında bazı bilgiler

KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI

Konya TOKİ kura çekilişi canlı yayınını aşağıdaki ekrandan takip edebilirsiniz. Konya Kongre ve Spor Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan TOKİ kura çekilişi, 1.202 adet 2+1, 515 adet 3+1 konut için gerçekleşecek.