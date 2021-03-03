Konya ihracatta ilk 10 il arasına girdi

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan, 2021 yılı şubat ayı geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin şubat ihracatının yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olduğunu hatırlatan Öztürk, Konya'nın aynı dönemde aylık ihracatının da yüzde 21,85 artarak 213 milyon 330 bin dolar olduğunu belirtti.

Öztürk, Konya'nın ihracatta hızlı yükselişini sürdürdüğünü ifade ederek şunları kaydetti:

"Konya'nın ihracat artışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,85 seviyesinde. Bu rakama göre Konya, Türkiye ihracatından aldığı yüzde 1,47 pay ile en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında yer almıştır. İhracatımız bir önceki aya göre de yüzde 4,80 oranında artış göstermiştir. İlk iki ayda ihracatımız ise yüzde 20,5 oranında artarak 416 milyon 895 bin 203 dolar olmuştur. 2021'in ilk iki ayında yakaladığımız hızlı yükseliş hedeflerimizde ilerlediğimizi göstermektedir. İhracatçılarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin büyümesine ihracatıyla katkı sağlayan müteşebbislerimizi ve emeği geçenleri kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum."