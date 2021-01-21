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Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sözlü ve uygulamalı sınav 08/03/2021 –12/03/2021 tarihleri arasında Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Bosna Hersek Mah. Işıklar Sokak No: 13 Selçuklu/KONYA adresinde yapılacaktır.
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