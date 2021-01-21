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Ekonomi
Haber Giriş: 21.01.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

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Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
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Konya  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta Yönetmeliği  hükümlerine  göre aşağıda  unvanı, sınıfı,  derecesi, adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak  kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sözlü ve uygulamalı sınav 08/03/2021 –12/03/2021 tarihleri arasında Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Bosna Hersek Mah. Işıklar Sokak No: 13 Selçuklu/KONYA adresinde yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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