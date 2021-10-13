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Konya Bilim Festivali’ne 250 bin ziyaretçi

#Konya Bilim Festivali#TÜBİTAK#Mustafa Varank
Konya Bilim Festivali’ne 250 bin ziyaretçi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen 8. Konya Bilim Festivali’nin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapıldı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da ziyaret ederek çocuklarla ve gençlerle bir araya geldiği festival, Konya’dan ve farklı şehirlerden her yaştan on binlerce bilim meraklısına ev sahipliği yaptı. 4 gün süren festivali son gününde de ziyaret ederek, çocuklarla ve gençlerle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Festivali’nin bu yıl sınırlarını aşarak, hem katılımcı firma sayısında hem de ziyaretçisi sayısında rekor kırdığını söyledi. Festival, Konya’dan ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden 250 bin bilim meraklısına ev sahipliği yaptı.

‘BÜYÜK ENERJİ OLUŞTU’

Konyalıların ilgisinin çok yüksek olduğunu, Konya dışındaki illerden de birçok insanın festivale teşrif ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Çok büyük bir coşku ve çok büyük bir enerji oluştu. Çocuklarımızın gözündeki ışık bizi gelecek yıl için çok daha heveslendirdi. İnşallah gelecek yıllarda çok daha büyüyerek Konya Bilim Festivali yoluna devam edecek. Milli Savunma Sanayimizin önemli firmaları Bilim Festivalimize katıldı. Milli Teknoloji Hamlemizin ürünlerini burada göstermiş olduk. Başta açılışımıza katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a, ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve tüm katılımcılara, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkür ziyaretçilerimize ve çocuklarımıza. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar.” diye konuştu.

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#Konya Bilim Festivali#TÜBİTAK#Mustafa Varank