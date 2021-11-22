Konutzedeye sigorta çözümü

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QUICK Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, bina tamamlama sigortası sayesinde konutzede kavramının ortadan kalktığını ve birçok kentsel dönüşüm projesinin sigorta sayesinde tamamlandığını, konutların sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.

Ahmet Yaşar, gayrimenkulün sadece konut alımı olmadığını yatırım enstrümanı olarak da kullanıldığını belirterek, geçmiş yıllarda teslim edilemeyen konutlar nedeniyle binlerce vatandaşın mağdur duruma düştüğünü kaydetti. Bina tamamlama sigortasının da bu mağduriyetleri önlemek için devreye sokulduğunu hatırlatan Yaşar, vatandaşların doğru projeyi ve doğru müteahhidi bulmasının kolay olmadığını, geçmişte yaşanan kötü tecrübelerin de bunu kanıtladığını ifade etti.

MÜTEAHHİTLERE DENETİM

Bina tamamlama sigortası ile konut alacakların riskini sigorta şirketine devrettiğine dikkat çeken Yaşar, “Konut almak isteyen ya da kentsel dönüşüme arsasını vermek isteyen vatandaşın, müteahhide, ‘bana bina tamamlama sigortasını getir, gerisine karışmam’ demesi yeterli. Sigorta şirketi bina tamamlama sigortası yapacağı müteahhidi, finansal olarak teknik kapasitesi yeterli mi, işi bitirebilecek mi, proje doğru bir proje mi inceleyecek. Daha doğrusu müteahhit batar mı batmaz mı, yarı yolda bırakır mı bırakmaz mı bunları inceleyecek. İnceleme sonucu da müteahhit güvenilirse sigorta yapacak, değilse sigortalamayacak. Bir anlamda konut alacak kişi riskini sigorta şirketine devretmiş oluyor” diye konuştu.

ZORUNLU OLMALI

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Ahmet Yaşar, sigortanın genellikle müteahhitler tarafından yapıldığını, primini de müteahhidin ödediğini vurgulayarak, “Açıkçası ben 1 milyon, 1.5 milyon liralık bir konut alacaksam cüzi bir miktar prim ödeyerek sigortayı yaptırırım, proje biter mi, bitmez mi diye düşünmek yerine kendimi güvenceye almış olurum. Çünkü müteahhit konutu ya da konutları bitiremezse devreye sigorta şirketi giriyor ya o projeyi bitirip konutları teslim ediyor ya da vatandaşa parasını ödüyor” şeklinde konuştu. Bina tamamlamanın henüz yeni bir sigorta türü olduğuna, buna karşın 70’in üzerinde proje için sigorta yapıldığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sigorta sayesinde kentsel dönüşüm projeleri bitti ve konutlar sahiplerine teslim edildi. Bina tamamlama devreye girdiğinden beri artık konutzede diye bir kavram kalmadı. Bugün için bina tamamlama zorunlu bir sigorta değil ama biz projelerde zorunlu hale getirilmesini istiyoruz.”