Konutunu sigortalatana vergi desteği sağlansın

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Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, konut sigortası yaptıranın primine devletin destek olmasını önererek, bu sayede afetlerde devletin üzerindeki yükün azalacağını söyledi. Erdoğan, TARSİM kapsamındaki tarım sigortalarında primin yarısına devletin katkı yaptığını hatırlatarak, benzer modelin konut sigortalarında da uygulanabileceğini kaydetti.

Devlet desteğinin sigortalanma oranını yukarılara çıkaracağını belirten Erdoğan, “Bugün sağlık primlerinin belirli bir oranı vergi matrahından düşülebiliyor. Bunu genişletelim. Bireyler konut poliçelerini de vergiden düşebilirsin. Hatta konut poliçesinin bir kısmı devlet tarafından sübvanse edilsin. Bunun bütçe üzerindeki yükünün çok daha az olacağını göreceksiniz” dedi.

YARISINI DEVLET KARŞILASIN

Erdoğan, İstanbul’da konut poliçesinin priminin yıllık 3500-4000 lira arasında, aya bölündüğünde ise sadece 350-400 lira olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

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“Bu 4 bin liranın 2 bin lirasını devlet, 2 bin lirasını da vatandaş ödesin. Bunun şöyle bir avantajı olacak. Kahramanmaraş depreminde toplam 103 milyar dolarlık kaybın sadece 5 milyar dolarını sigorta sektörü karşılarken, 98 milyar doları devletin cebinden çıktı. Primin yarısına devlet katkı yapsaydı sigorta sektörü 5 milyar dolar yerine 45 milyar dolar ödeyecekti, bütçe üzerindeki yük 40 milyar dolar daha az olacaktı. Vergi desteğine karşılık olası bir hasarda çok daha az bir yükle karşı karşıya kalıyorsunuz ve yükü zamana yaymış oluyorsunuz.”

DEVLETİN YÜKÜ HAFİFLER

Benzer desteğin KOBİ’lerde de verilebileceğine dikkat çeken Erdoğan, “KOBİ’lerde sigortalılık oranını çok düşük. Neden KOBİ’lere yangın ve doğal afetler tarafında prim desteği vermiyoruz? Eğer yıllık primi 40 bin liraya çıkıyorsa bir kısmı devlet tarafından sübvanse edilsin. Bu her halükarda daha sonra ortaya çıkacak zarardan çok daha düşük bir yük yaratacaktır. Devletin üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltacaktır” dedi.