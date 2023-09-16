Konutta yılın zirvesi görüldü

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Bir kesim artan fiyatlar ve yüksek kredi faizleri nedeniyle konuta ulaşamazken KKM, dolar, borsa gibi farklı yatırım araçlarından kazananlar gayrimenkuldeki fırsatları değerlendirdi. Fiyat avantajı ve yeni konut üretiminin düşük olması ikinci eli öne çıkarmaya devam ediyor. Ağustos ayında ikinci el satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.7 artış göstererek 86 bin 781 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 71.1 seviyesinde gerçekleşti. Sıfır konut satışları ise ağustosta yüzde 9.5 azalarak 35 bin 310 oldu. Toplam konut satışları içinde sıfırın payı yüzde 28.9 olarak hesaplandı.

KREDİSİZ ALINIYOR

Faizlerin yüksek olması nedeniyle banka kredili satışın payı sınırlı kalıyor. Ağustosta kredili satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.1 azaldı ve 16 bin 375 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 13.4 olarak gerçekleşti. Peşin ve senet gibi diğer satış türlerinde ise yüzde 4.3 artış oldu ve 105 bin 716 konut bu yolla sahibini buldu. Toplam satış içinde kredisiz satışın payı yüzde 86.6’ya kadar yükseldi.

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Ağustos ayının son haftasında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), önemli bir karar aldı. Kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocuğu adına ev olanlar ikinci ya da sonraki evlerini almak istediğinde, evin değerinin yüzde 22.5’i kadar kredi kullanacak. İlk evini alanlar yüzde 90’a kadar kredi çekebilecek. Bu adımın etkisi ise eylül ve sonrasında görülecek.

YABANCININ PAYI 3 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Yabancılara yapılan konut satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 azalarak 3 bin 58 oldu. Ağustosta toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2.5'e düştü. Bu oran, Ağustos 2020'den bu yana yabancıda en düşük pay. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1066 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u 919 konut satışı ile Antalya ve 248 konut satışı ile Mersin izledi. Ağustos ayında Rusya vatandaşları Türkiye'den 733 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 342 konut ile İran, 220 konut ile Irak ve 141 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-ağustos döneminde ise yüzde 43.6 azalarak 25 bin 134’e geriledi.

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EVİ OLMAYAN KAMPANYAYI BEKLİYOR

Tüketicinim gözü kulağı yeni kampanyada. Orta Vadeli Programa da giren yeni kampanya ile, uygun vadeli kredi imkanı tanınması bekleniyor. Şartlar henüznetleşmese de vadenin 15 yıla çıkması, faizin yüzde 1.20 seviyesine çekilmesi bekleniyor. Yatırımcının değil, ihtiyacı olanın ulaşması için avantajın ‘ilk evini alacaklara’ özel olması planlanıyor.

8 AYDA 800 BİN KİŞİ EV SAHİBİ OLDU

Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.5 gerileyerek 797 bin 418 oldu.

Aylara göre satışlar (adet)

Ocak 97.708

Şubat 80.031

Mart 105.476

Nisan 85.652

Mayıs 113.276

Haziran 83.636

Temmuz 109.548

Ağustos 122.091