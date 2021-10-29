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Konutta yaşanan kriz nakliyecileri vurdu! Fiyatlar yüzde 100 arttı…

#Ev Taşıma#Evden Eve Nakliye#Sektör
Konutta yaşanan kriz nakliyecileri vurdu Fiyatlar yüzde 100 arttı…
İsmail SARIBarış ÖZKAN

İstanbul başta olmak üzere kiralık ve satılık konut fiyatlarının hızla artmasıyla taşınmalar da neredeyse durma noktasına geldi. Evden eve nakliye sektörü de bu durumdan en ağır yara alanların başında geliyor. Peki bu süreç ev taşıma fiyatlarına nasıl yansıdı? Uzmanlar hurriyet.com.tr'ye anlattı.

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Son bir yıldır konut piyasalarında adeta kriz yaşanıyor. Satılık ve kiralık konut fiyatları artarken, ilanlardaki konutlar alıcı bulamıyor.

Özellikle kiralık ev piyasasında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ev bulmak oldukça zor olmaya başladı. Mevcut kiralık evlerse adeta cep yakıyor.

Örneğin İstanbul’da bazı bölgelerde 3 bin liraya kiralanan evlerin şimdiki fiyatı 6-7 bin liraya çıkmış durumda… İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok şehrinde de durum pek farklı değil. Bununla birlikte ucuz ve lüks konutların satılık ilan metrekare fiyatlarındaki artış da devam ediyor.

Fiyatların hızla artmasıyla birlikte taşınmalar da neredeyse durma noktasına geldi. Bu durumdan en fazla etkilenen sektör de evden eve nakliye oldu.

İŞLER YÜZDE 30 DÜŞTÜ

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz İstanbul Evden Eve Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ayılmazdır, “Salgın döneminin başlarında sektör neredeyse durma noktasına geldi. Son birkaç aydır da kiralık evlerdeki artış yüzünden işlerimiz yüzde 30 düştü” diyor ve yaşanan süreci şu şekilde detaylandırıyor:

Koronavirüs döneminin başı ve ortaları sektör için çok zor geçti, işler neredeyse durma noktasına geldi. Daha sonra gelişen durumlar ve bu işin uzun vadeye yayılacağını öngören uzmanların açıklamaları, insanları farklı planlara yönlendirdi. İnsanlar daha çok müstakil ve bahçeli yerleri tercih etmeye başladılar. Bu da İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de hızlı bir göç sirkülasyonuna neden oldu. İşler biraz olsun açıldı.”

“Ardından kira artışları çok fazla olunca insanlar çok zorunlu olmadıkça mevcut oturdukları evlerden çıkmak istemedi. Çıktıkları takdirde aynı şartlarda bir evi, daha pahalıya bulabileceklerini bildikleri için çoğu kişi mevcut lokasyonunu korudu. Bu da işlerimizde yüzde 30’luk bir düşüşe neden oldu.”

Konutta yaşanan kriz nakliyecileri vurdu Fiyatlar yüzde 100 arttı…


BU YIL GEÇEN YILA GÖRE DÜŞÜK GEÇTİ

Taşınmaların okulların kapanmasıyla birlikte genelde haziran, temmuz ve ağustos aylarında yoğunlaştığını ve eylül ayında azalmaya başladığını söyleyen Ali Ayılmazdır, “Bu yıl diğer yıllara göre düşük geçti” diyor ve bunun nedenini koronavirüsten dolayı kendi memleketlerine dönenlerin etkisine bağlıyor.

EV TAŞIMA FİYATLARI 2 BİN 500 LİRADAN 3 BİN 500 LİRAYA ÇIKTI

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Peki ortaya çıkan tüm bu tablodan sonra bir evin taşınma masrafı geçen yılla kıyasla bu yıl ne kadar oldu?

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“Sektörde korsan firma çok olduğu için bu durum ev taşımak için fiyat araştırması yapan tüketicinin kafasını çok karıştırıyor” diyen Ali Ayılmazdır, geçen yıla kıyasla fiyatların arttığını söylüyor ve konuyu örneklerle detaylandırıyor:

“İstanbul içi 2+1 ev taşıma maliyeti 2 bin 500 TL civarındaydı. Ancak bu yıl aynı şartlarda bir ev eşyasının taşınması ne yazık ki 3 bin 500 lirayı buluyor. Bu rakam, çok eşyalı evlerde ve gün aşırı yapılan taşımalarda daha da yukarılara çıkıyor. Şehirlerarası bir evden eve nakliyede yine tam yetkili bir firmanın yapması durumunda kilometre başı maliyeti ise 10 lirayı buluyor.”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise “Sektör genel olarak büyük sıkıntı içerisinde, nakliyecilerin durumu çok zor. Sadece artan ev kiralarından etkilenmediler bunun yanında işin devamlılığını sağlayacak mazot, lastik, araç bakımı gibi masrafları da arttı” diyor.

KORSAN NAKLİYECİLERİN SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

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Evden eve nakliye sektöründe faaliyette bulunmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından K-3 yetki belgesi almak gerekiyor. Ticari olarak ev ve büro eşyası taşımacılığı hizmeti verecek firmaların alması gereken bu belgeye sahip olmak için, en az 45 ton taşıma kapasitesine sahip nakliye araçlarına sahip olunması şartı var.

Ayrıca asgari kapasiteyi dolduracak araçlar da 20 yaşından da büyük olmamalı. Sektörde de K-3 yetki belgesi olmadan hizmet veren sayısız nakliyeci bulunuyor ve her geçen gün sayıları da artıyor.

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Bu konuyla ilgili çok fazla sıkıntı yaşadıklarını söyleyen İstanbul Evden Eve Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ayılmazdır, korsanı önleme ve sektöre düzen getirmek için yaklaşık 7 yıldır dernek olarak ellerinden geleni yaptıklarını söylüyor.

Ayılmazdır ayrıca piyasada korsan çalışan ve tüketicilerin yaşadıkları sorunları bire bir muhataplarına bildirdiklerini söyleseler de olumlu sonuçlar alamadıklarını da ekliyor.

Fotoğraflar: DHA, İstock

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#Ev Taşıma#Evden Eve Nakliye#Sektör

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