Konutta üretim yılı

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Artan fiyatlar ve arz sorununa rağmen konuta talep oldukça canlı. Bunu önceki gün açıklanan konut satış rakamlarıyla da gördük. Aralık ayında 226 bini aşkın satışla tarihin en yüksek 2. aylık satışı yapılırken, yıl genelinde 1 milyon 492 bin satışla yıllık bazda 2. zirve görüldü. Diğer yatırım enstrümanlarındaki hareketlilik nedeniyle güvenli yatırım arayışı vatandaşı alıma yönlendiren en önemli faktör oldu. Konut alıcısı cephesinde yaşanan bu hareketliliği gören üreticiler de yeni projeler için düğmeye bastı. 2022’de gayrimenkul sektöründe planlanan bazı yeni yatırımlar şöyle:

İŞTE YENİ PROJELER

* Özel sektörün temkinli olduğu dönemde yeni projelere başlayacak firmalara cesaret veren Emlak Konut GYO, bu yıl 20 bin bağımsız bölümü satışa sunmayı hedefliyor. Şirket yeni yılın ilk projesi olan Çınarköy Evleri’nde satışa başladı. İstanbul Çekmeköy’deki projede 1915 konut yer alıyor. Avcılar’da da yaklaşık 6 bin bağımsız birimin yer aldığı proje için çalışmalar sürüyor.

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* Dap Holding, 5 yılda yatırım değeri 35 milyar lira olan 6 proje başlatacağını açıkladı. İstanbul’da Levent, Beykoz ve Pendik’i seçen firma, İzmir’de de proje geliştirecek.

* Teknik Yapı bu yıl ikisi İstanbul’da olmak üzere 4 yeni proje planlıyor. Bu projelerde yaklaşık 5 bin bağımsız birim üretecek.

* Mesa, Artaş, Kantur&Akdaş Ortaklığı, aralık ayında İstanbul Atakent’te hayata geçen, 2 bin 280 daire ve 70 villadan oluşan Tema İstanbul 2 projesini satışa sundu.

İZMİR VE BODRUM DA VAR

* Artaş bu yıl da İstanbul’da Bağcılar ve Seyrantepe’de 2 yeni konut projesini alıcı ile buluşturacak.

* Mesa, İstanbul’da yeni konut projelerinin yanı sıra Urla’da villa projesi hayata geçirecek.

* Sur Yapı, bu yıl İstanbul’da Ümraniye’de yaklaşık 220 konutluk Exen Konakları projesinde inşaat ve satışa başlayacak. Antalya’daki projesinde 1000 konutluk 2 yeni etaba devreye alacak firma, Beykoz’da da yeni proje üzerinde çalışıyor.

* Etiler’de eski jandarma lojmanları arazisini Emlak Konut’tan hasılat paylaşımı modeliyle alarak 2021 yılında İstanbul’a giriş yapan Pasifik GYO, bu yıl Göktürk’te 2 konut projelerine başlayacak.

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* Aralık ayında İstanbul Zeytinburnu’da 1 milyar lira yatırım değerine sahip konut projesini satışa sunan Aşçıoğlu, bu yıl da İzmir ve Bodrum’da proje geliştirmek için çalışmalarına hız verecek.

* Invest İnşaat 2 yılda 4.9 milyar TL yatırım değerinde 3 projeye başlayacak. Yılın ilk çeyreğinde satışa sunacağı Invest Vadi projesi Ayazağa’da yer alıyor. 2023 yılında ise Bodrum’da; villa, rezidans ve 5 yıldızlı otel projesi ile Sarıyer’de konut projesi planlıyor.

VİLLA VE REZİDANS

* Ege Yapı, 3 yılda, 7 milyar TL değerindeki 7 proje hayata geçireceğini duyurdu. Yeni projeler İstanbul’da Ispartakule, Beyoğlu, Çekmeköy ve Kasımpaşa, İzmir’de ise Urla, Dikili ve Alsancak’ta yükselecek.

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* Akyapı Aralık 2021’de başlattığı üretim sürecine bu yıl da devam edecek. Ümraniye’de 850 milyon lira değerinde konut projesinde satışa başlayan şirket, Büyükçekmece’de villa projesi planlıyor.

* İstanbul Ispartakule’de Bizim Evler markası ile konut üreten İhlas Yapı, dün Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 projelerinde 700’ü aşkın konutu satışa sundu.

* Fuzul Yapı, yeni yılda İstanbul Balmumcu’da 950 milyon TL yatırım değerine sahip karma proje, Şişli’de 300 milyon TL yatırımla rezidans projesi ve Başakşehir’de 500 milyon TL yatırımla yine bir rezidans projesine hayata geçireceğini açıkladı.

* Zeray İnşaat, Kocaeli Kartepe’de 16 blokta 501 daireden oluşan Zeray Esil Kartepe projesini geçtiğimiz günlerde satışa sundu.

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'GERÇEK İHTİYAÇ ÜRETİLENDEN DAHA FAZLA'

Yıllık konut ihtiyacının 700-800 bin olduğunu söyleyen İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı (İNDER) Nazmi Durbakayım, son yıllarda üretimin bunun çok gerisinde olduğunu söyledi. Bekleyen üreticilerin bir kısmının son aylarda harekete geçtiğini belirten Durbakalım, “Aslında piyasada ihtiyaç bugün üretilenden daha fazla. Bir dönem ‘konutta balon var’ deyip durdular ama şimdi ortada nitelikli konut kalmadı” dedi. Vatandaşın kasım ayından bu yana alıma geçtiğine de dikkat çeken Durbakayım, kurun stabil hale gelmesi ile bu ilginin 2022’de de süreceğini ekledi.

'KAMU DESTEĞİ BEKLENİYOR'

Konut Gelişticileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, 3 yıldır temkinli olan birçok firmanın bu yıl üretime geçeceğini söyledi. Arz eksikliğini gören sektör oyuncularının yatırım için istekli olduğunu, ancak finansa erişim sorunu yaşandığını belirten Elmas, “Yeni konut üretimini desteklemek ve konut arzını bir miktar arttırmak için KGF destekli üretim kredilerine ihtiyaç var. Konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile de görüştük” dedi. Maliyet artışlarına dikkat çeken Elmas, “2021’in ilk yarısında dolar bazında maliyet 2 kat arttı, ekim itibarıyla dolar kaynaklı yüzde 400’e varan artış oldu. Dolayısıyla üretim arttı diye konutta fiyat düşmez. Sıfır konut fiyatı artarken 2. elde de gerilemez” dedi. Konut üretiminin ortalama 2 yıl olduğunu hatırlatan Elmas, arz sorununun çözümü için zaman gerektiğini söyledi.