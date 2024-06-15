Konutta ‘sessiz lüks’ dönemini başlattı

Haberin Devamı

İstanbul Acıbadem’de, Benesta imzalı Benesta BenLeo Acıbadem projesindeyiz. Blokların yükseldiği, ince işçiliklere geçilen şantiyede teslim heyecanı başlamış. Proje lüks kategorisinde, ancak örnek daireyi gezince bu lüksün farklı bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Gelin o detaylara birlikte bakalım...

MÜHENDİSLİK AVANTAJI

-Benesta, dünyanın en büyük müteahhitleri listesinde yer alan Esta’nın konut üreten markası. Stadyumlar, havalimanları, alışveriş merkezleri, endüstriyel tesisler inşa eden markanın en güçlü özelliği mühendislik kadrosu. İşte bu kadro 17 yıllık tecrübesini konut projesine taşıdı.

Haberin Devamı

-Deprem güvenliğinin yanında uzun ömürlü ve kaliteli malzeme kullanımı da ön planda tutulmuş. Bugüne kadar örneğini görmediğimiz ‘organik sıva’ kullanımı dikkatimizi çekti. Üzeri kapanacak, görülmeyecek bir malzeme için standardın yüzde 50 üzerinde maliyet göze alınmış. İçinde yaşayanların sağlığı ve yalıtım için bu malzemenin kullanıldığını öğrendik.

FONKSİYONELLİK ÖN PLANDA

-Gelelim dairelerin içine... Yüksek tavanlar, doğal malzeme kullanımı evlere ferahlık ve sıcaklık kazandırmış.

-Kayıp alanlar yok... Özellikle antre ve banyoda dolaplar tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmış.

-Büyük evlerde stüdyo daire şeklinde, içinde banyosu da olan bir oda yer alıyor. Bu alan, evdeki yardımcı ya da misafirler için hazırlanmış.

-Pandemi sonrası artan home ofis ve hibrit çalışma modeli nedeniyle çalışma odasına da yer verilmiş.

-Yine pandemi sonrası önemi anlaşılan teras ve balkonlar, tüm ailenin zaman geçirebileceği büyüklükte planlanmış.

-Projede kullanılan armatürler, ses yalıtımı sağlayan, çizilmez parkeler İtalyan imzasını taşıyor.

Haberin Devamı

Özetle proje; güçlü bir mühendislik firması tarafından inşa edildiği için güvenliği ile öne çıkarken, insanı odağına alan tasarımıyla da dikkat çekiyor. ‘Evi alan istediğini değiştirsin’ bakış açısından uzak, her detayın son kullanıcı için düşünüldüğü çok açık... Örnek daireyi gezerken, yatırımcıdan çok ‘yaşamak için ev arayanlara’ hitap ettiği görülüyor...

ÖNCE YEŞİLİ SONRA EVLERİ TASARLADI

-Konut projelerinde genel kabul şudur; imar şartlarına göre en çok sayıda konut üretimi yapılır, sonrasında peyzaj alanları planlanarak yeşille desteklenir. Ancak Benesta BenLeo Acıbadem projesinde bunun tam tersi yapılmış; önce park, sonra evler tasarlanmış. Proje başlamadan, mimari çizim aşamasında 15 dönümlük park alanı belirlenerek çevresine konut blokları yerleştirilmiş. 2 futbol sahası büyüklüğünde parkta her yaş grubu için aktivite alanı yer alacak. Bu alanın gerçek anlamda park olması için altına otopark yapılmaması da önemli bir karar. Peyzaj ve ağaçlandırma için ise İtalya’dan getirilen 50 yıllık 390 yetişmiş ağaç kullanılacak.