Konutta rekor şubat

Faizin yüzde 1’in altına inmesiyle şubatta ülke genelinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51.4 artışla 118 bin 753 konut satıldı. Böylece tüm zamanların en yüksek şubat ayı konut satışı gerçekleşti. Banka kredili satışların şubat ayında yüzde 391.9 oranında artması faizlerin alıcı üzerindeki etkisini bir kez daha gösterdi. Geçen ay 43 bin 733 konut kredili satıldı ve toplam satış içinde kredili satış payı yüzde 36.8 oldu. Söz konusu rakam 8 yılın en iyi şubat ayı performansı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın şubat ayında 8 bin 890 ipotekli konut satılmıştı. Ocak-Şubat döneminde ise toplam 232 bin 368 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53.5 oranında artış yaşandı. Ocak-şubat döneminde banka kredili konut satışı yüzde 457.3 oranında arttı.

İKİNCİ EL ÖNDE

Sıfır konut ve ikinci el ayrımına bakıldığında vatandaşın ağırlıklı olarak 2. eli seçmesi dikkat çekti. Sıfır konut satışlarında kredi faizi yüzde 0.79’a kadar çekilse de alıcının tercihi 2. el oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77.8 artış göstererek 81 bin 450 oldu. Sıfır konut satışı ise yüzde 14.3 artarak 37 bin 303 oldu. Toplam konut satışları içinde sıfır konutun payı yüzde 31.4’de kaldı.

Yabancıya konut satışında da rekor şubat yaşandı. Şubat 2013’te yabancılara 716 konut satılırken, bu sayı Şubat 2020’de 4 bin 5’e ulaştı. Şubat ayında yıllara göre yabancılara konut satışları ise 2019’da 3 bin 321, 2018’de bin 729, 2017’de bin 306, 2016’da bin 585, 2015’te bin 369, 2014’te bin 71 olarak gerçekleşmişti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2020’de ilk sırayı bin 987 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 805 konut satışı ile Antalya, 265 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Yalova ve 115 konut satışı ile Bursa izledi. Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye’den 721 konut satın aldı. İran’ı sırasıyla, 691 konut ile Irak, 282 konut ile Rusya Federasyonu, 256 konut ile Afganistan ve 141 konut ile Ürdün izledi. Öte yandan ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Şubat 2020 sonuçları da açıklandı. Markalı konut projeleri kapsamında yabancıya yapılan satış son 6 ayda ortalama yüzde 7 iken şubatta yüzde 11.21’e yükseldi.