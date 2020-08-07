Konutta kredili satış rekoru

Kamu bankalarının 1 Haziran’da açıkladığı düşük faizli konut kampanyasıyla rekor üstüne rekor kırılıyor. Haziran ayında kredili satışlar 101 bin 504 rakamına ulaşmış ve rekora imza atılmıştı. Temmuz ayı rakamları hazirandan da iyi geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl temmuzda 13 bin 64 konut kredili satılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre bu yıl temmuzda kredili konut satışı 141 bin 434’e yükseldi. Böylece geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1000 artış yaşanırken tüm zamanların en yüksek kredili satışı da gerçekleşti. Haziran ve temmuzda gerçekleşen toplam kredili konut satışı ise yaklaşık 243 bin oldu. Ayrıca temmuz ayı kredili konut satışlarından hazineye 1 milyar 428 milyon 968 bin lira kazanç sağlandı.

‘ÖZEL BANKALAR İZLİYOR’

Kredili satış rekorunu değerlendiren İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Kredili satışlardaki bu artış aynı zamanda konut ihtiyacı olanların faiz yükü altında ezilmek istemediklerinin bir göstergesi” dedi. Konut pazarının canlanmasında en büyük katkıyı kamu bankalarının sağladığına dikkat çeken Durbakayım, “Kamu bankaları kötü gün dostu olduklarını bir kez daha göstermiştir. Bu söylemi ne yazık ki; özel bankalar için söylemek mümkün değil. Emlak Konut GYO’nun 2004 yılında ‘hasılat paylaşım modeli’ ile gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm hamlesinde, özel bankalar faiz indirme yarışına girmişti. Şimdi ise sadece izleyici olarak bir kenarda duruyorlar. Oysa onlar da elini taşın altına koymalı” dedi. Durbakayım, yaşayanan hareketliliğin 250 alt sektörü beslendiğini ve istihdama katkı sağlandığını da ekledi.

‘BÜYÜK MORAL OLDU

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, haziran ve temmuz aylarında yaşanan rekor artışlarda, kamu bankalarının tarihin en düşük faiz oranlarıyla kullanıma sunduğu konut kredilerinin etkili olduğunu söyledi. Kalyoncu, “Düşük faizli konut kredileri, hem vatandaşımızın konut sahibi olmasını sağladı hem de gerçekten çok doğru bir zamanlamayla zorlu bir dönemde gayrimenkul sektörüne büyük moral getirdi. Düşük faiz oranının yıl boyunca devam etmesini bekliyoruz. Çünkü bu oranların hem vatandaşa hem de sektöre çok önemli bir katkı sağlayacağını biliyoruz. Bu moral ve motivasyon ile dondurulan, ötelenen projelerin yeniden hayata geçirildiğini görüyoruz. Gayrimenkul sektöründen beslenen 250 sektöre de bu yüksek moralin halka halka yayıldığını göreceğiz. Tabi bu noktada gayrimenkul sektörü, geçmiş dönemden aldığı öğretilerle de gelecekte yapacağı yatırımlarda çok daha dikkatli, istikrarlı ve isabetli kararlar alarak sürdürülebilir bir büyümeyi yakalama yönünde gelişim göstermeli” diye konuştu.

İSTANBUL’DA ESENYURT ANKARA’DA ÇANKAYA

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre en çok konutun satıldığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu. İstanbul’da temmuzda 27 bin 424 kredili konut satıldı, en çok konut geçen ay olduğu gibi bu ay da Esenyurt’ta satıldı. Esenyurt’ta geçen ay toplam 2 bin 680, Pendik’te 1880, Sancaktepe’de ise 1560 kredili konut satıldı. İstanbul’un diğer ilçelerinden Ümraniye’de 1370, Beylikdüzü’nde 1280, Kartal’da 1267, Maltepe’de 1213, Küçükçekmece’de 1143, Çekmeköy’de 1124 ve Tuzla’da 1058 kredili konut satışı gerçekleşti. Temmuzda en çok kredili konutun satıldığı ikinci il ise Ankara oldu. Ankara’da geçen ay 18 bin 566 kredili satış işlemi gerçekleşti. Çankaya’da 3 bin 243, Keçiören’de 2 bin 866, Etimesgut’ta 2 bin 741, Yenimahalle’de 2 bin 479, Mamak’ta 2 bin 301 kredili konut satıldı. En çok kredili konutun satıldığı 3’üncü il İzmir oldu. İzmir’de 10 bin 741 kredili konut satıldı. İlçeleri Buca’da 1401, Çiğli’de 1000, Karşıyaka’da 998, Menemen’de 857 ve Torbalı’da 786 kredili konut satışı gerçekleşti. En çok konutun satıldığı diğer şehirler Bursa ve Kocaeli oldu. Bursa’da geçen ay 6 bin 60, Kocaeli’nde 5 bin 66 konut satıldı.

SIFIR VE 2. ELDE FAİZ YÜKSELDİ

Kamu bankalarının 1 Haziran’da açıkladığı avantajlı konut kredisi paketi güncellendi. İlk etapta sıfır konutta faiz 0.64’e ikinci elde 0.74’e çekilmiş ve 12 ay ödemesiz dönem fırsatı sunulmuştu.

İkinci el konutlar için sunulan 0.74 vade oranı geçtiğimiz 3 hafta boyunca 0.79 olarak uygulanmıştı. Yapılan düzenleme ile ikinci el konutlar için paket kapsamında faiz oranı 0.87’ye çıkarıldı. Dün yapılan yeni düzenlemeyle sıfır konutta da faiz yükseldi. Buna göre, sunulan 0.64 faiz oranı 500 bin liraya kadar olan konutlar için yüzde 0.87, 500 bin ve üstü için 180 ayda yüzde 0.99 olarak değişti. Tüm konutlar için geçerli olan 12 aylık ödemesiz dönem uygulaması ise tamamen bitti.

2 YIL ÖDEMESİZ 7 BİN 700 EV SATILDI

Kamu bankalarının ardından konutta ikinci hamle Emlak Konut GYO’dan gelmiş ve 2 Haziran’da ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyası başlamıştı. Kampanya kapsamında bugüne kadar yaklaşık 10.5 milyar lira değerinde 7 bin 700 konut satışı yapıldı. Emlak Konut projelerinden konut alanlara liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılıyor. Peşinat olarak yüzde 5 ödeyen vatandaş, 24. ayda yüzde 15’lik ara ödeme yapıyor. Kalan yüzde 80 için konut kredisi kullanılıyor. Evi alan vatandaş 2 yıl taksit ödemiyor, ödemeler 3. yılda başlıyor. Satışı süren kampanyalı projeler İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Yalova, Konya, Denizli ve Niğde’de yer alıyor.