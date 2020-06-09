Konutta kampanya büyüyor

Uzun süredir durgun bir dönemden geçen gayrimenkul sektörü haziran ayı itibarıyla hareketlenmeye başladı. Önce kamu bankaları tarihin en avantajlı faizini açıkladı, sonra Emlak Konut GYO yeni bir kampanyayı devreye soktu. 2 yıl ödemesiz düşük faizli kampanyayla bekleyen vatandaş alıma geçti, satış ofisleri doldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO kampanyasıyla 7 günde 3 milyar 500 milyon lira değerinde 3 bin konut satıldığını, satış ofislerine giden, telefon açan ya da form dolduranların sayısının da 100 bini aştığını açıkladı.

3 DERNEK KATILIYOR

Hafta sonu gayrimenkul sektör temsilcileri ile bir araya geldiğini belirten Bakan Murat Kurum, çok sayıda firmanın kampanyaya dahil olmak istediğini söyledi.Kurum, “Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) temsilcileri ile buluştuk. Emlak Konut’un 10 bin konut için geçen hafta başlattığı tarihî kampanyaya dahil olmak istediler. İsteyen dahil olabilir, engel bir durum yok. Bu hem vatandaş hem de sektör için önemli bir adım. Vatandaş önemli avantaj yakalarken sektör hareketlenecek ve istihdam artacak” şeklinde konuştu.

KOMİSYON KURULDU

Sektörün diğer paydaşlarının kampanyaya dahil olmasının müteahhitlerin eski güvenlerinin yerine gelmesi açısından önemli olduğunu söyleyen Bakan Kurum, “Kampanyanın etkisiyle konut pazarı hareketlenecek. Şu süreç devam ettiğinde hızlı bir şekilde müteahhitlerin yeni projelere gireceğini düşünüyorum. Tüm dünya ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Biz bu görüşmede sektöre güven aşıladık. Onlara bir de komisyon kurduk. Bu ve bundan sonraki döneme ilişkin talepleri, ihtiyaçları neyse komisyona iletecekler. Komisyonda sektör temsilcileri, bakanlık temsilcileri yer alacak. Tüketici yasasıyla ilgili, bankalarla ilgili talepleri var. Hem vatandaş tarafını hem yüklenici tarafını düşünmek durumundayız” diye konuştu.

OTOPARK PROJELERİ GÜNDEMDE

Önümüzdeki günlerde inşaat sektörünün gündeminde konut dışında projeler de olacak. Firmalara yerli malzeme kullanma konusunda öneride bulunduklarını belirten Bakan Kurum, üretimin de çeşitleneceğini söyledi. Birçok il ve ilçede otopark ihtiyacı olduğunu belirten Bakan Murat Kurum, şunları söyledi:

“İlçelerimizin ihtiyaç duyduğu otoparkları belediyeleri-mizle birlikte gidip orada katlı otopark şekliyle belli alanlarda yapacağız. Bunlar özel otopark mantığında halkın ihtiyaçlarını giderecek otoparklar olacak. Bunun dışında yaşlı bakım evlerine ihtiyaç arttığı için bu tip projeler de gündeme gelecek.”

HANGİ FIRSATLAR SUNULUYOR

Kamu bankaları geçtiğimiz hafta tarihin en düşük konut kredi faizini açıkladı. Faiz sıfır konutta 0.64’e, ikinci elde 0.74’e çekilirken ev alana 12 ay ödemesiz dönem ve 15 yıla kadar vade imkanı sunuldu. Emlak Konut GYO ise 10 bin konutluk 26 projesi için ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasını devreye soktu. Konut kredi faizi 0.69’a kadar çekilirken, yüzde 10 indirim, yüzde 5 peşinat fırsatı sunuldu. Kampanyanın en iddialı söylemi ise ödemesiz dönem oldu. Kampanyada ev alan vatandaş 2 yıl ödeme yapmayacak, ödemeler 3. yıl başlayacak. Emlak Konut kampanyasının büyümesiyle vatandaşın onlarca projede binlerce konut seçeneği olacak.

YENİ SİTELERE KARGO ODASI

Koronavirüsle birlikte konut projeleri de değişiyor. Uzun süre evde kalan vatandaşların talepleri değişince, firmalar da buna göre üretime başlayacak. Artık yeni projelerde bahçe, balkon, teras ve yeşil alan öne çıkacak. Bunun için de imar yönetmelikleri düzenlenirken evlerin balkon ve teraslı yapılması konusunda birtakım teşvikler verilmesi gündemde. Sektör temsilcilerinin bu yönde de talepleri olduğunu belirten Bakan Kurum, “Yeni döneme göre değişimler olacak. Mesela projelere kargo odası eklenecek” dedi.

FIRSATÇILARA GEÇİT YOK

Konutta kampanyanın başlamasıyla birlikte talep artınca fırsatçılar da ortaya çıktı. Kimi firmaların ya da 2. el satışta mülk sahiplerinin fiyatları arttırdığı iddia edildi. Tüketici dernekleri ve emlakçılar yüzde 25’i bulan zamlar olduğunu belirtirken, ev alma arifesinde olan vatandaştan çok sayıda şikayet aldıklarını dile getirdi. Bu iddiaları yanıtlayan Bakan Murat Kurum, “Vatandaşımız fırsatçıları bildirirse bunun takibini yaparız. Biz bu çatı altına giren firmaların zam yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Onun dışında da vatandaşımızın bu noktada kandırılması açıkçası bizim müsaade edeceğimiz bir şey değil” diye konuştu. Kredi fırsatçılarını kamu bankaları da uyarmıştı. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, ortak yaptıkları açıklamada, “Sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır” denildi.