Konutta global işbirliği

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Reportage Properties (Birleşik Arap Emirlikleri), MESA Holding (Türkiye) ve Sabah Investment Group (Azerbaycan) firmaları dün İstanbul’da düzenlenen imza töreniyle ortaklıklarını açıkladı. ‘RMS Capital Investment’ ortaklık yapısında, Reportage Properties yüzde 34, Mesa yüzde 33 ve Sabah Investment Group yüzde 33 paya sahip.

600 MİLYON DOLAR YATIRIM PLANI

İmza töreninde yaptığı konuşmada MESA Holding CEO’su Mert Boysanoğlu şunları söyledi:

“MESA olarak 55 yıldır bu sektörde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok farklı sektörde hem yatırım hem üretim yapıyoruz. RMS aslında, global dünyada yatırım, özellikle de konut yatırımları yapmak isteyen bir grup olarak hayatına başladı. Bizim üç grup olarak bu yıl içerisinde yaklaşık 600 milyon dolarlık bir yatırım planımız var. İlki, Dubai’de bir proje ile başlayacak; sonrasında ise Türkiye ve Bakü’de devam edeceğiz. Bu grubun sadece bu bölgelerde iş yapmakla kalmayıp, daha global bir oyuncu olacağına tam inançla bu imzayı atıyorum.”

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Reportage Properties Yönetici Direktörü Andrea Nucera, “Global bir gayrimenkul şirketi haline gelme vizyonumuz doğrultusunda, Türkiye’den MESA ve Azerbaycan’dan Sabah Investment Group gibi iki dev gayrimenkul şirketi ile uluslararası bir işbirliğine imza atıyor ve RMS işbirliğini hayata geçiriyoruz. Gayrimenkulü mükemmellik, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik üzerinden yeniden tanımlayarak, gayrimenkul geliştirmede fark yaratmayı hedefliyoruz” dedi. Sabah Investment Group CEO’su Orkhan Mustafayev, “Bu ortak girişim, müşterilerimize daha iyi fırsatlar sunmamız, itibarımızı artırmamız ve yeni, başarılı ortaklıklar kurmamız için bir başka kilometre taşı” ifadelerini kullandı.