Konutta fiyat artış hızı yavaşladı

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TCMB verilerine göre Mart 2022 tarihinden bu yana en düşük yıllık artış görüldü. Aynı dönemde reel artış da yüzde 53 olarak gerçekleşti. Böylece ülke genelinde ortalama metrekare satış fiyatı 22 bin 841 liraya çıktı.

ANKARA İLK SIRADA

Üç büyük ile baktığımızda da en yüksek artış deprem sonrası yoğun göç olan Ankara’da gerçekleşti. Ankara’da yıllık fiyat artışı yüzde 126.1 olurken, ortalama metrekare satış fiyatı da 16 bin 800 liraya yükseldi. İstanbul’da nisan ayında fiyatlar yüzde 114.1 arttı ve ortalama metrekare fiyatı 35 bin 114 lira olarak hesaplandı. İzmir’de ise yıllık artış yüzde 123, ortalama metrekare fiyatı 26 bin 582 lira oldu.

Konut fiyatlarında olduğu gibi inşaat maliyet artış hızı da yavaşladı. TÜİK nisan ayı verilerine göre inşaat maliyeti bir önceki aya göre yüzde 1.03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52.99 arttı. Yıllıkta son 17 ayın, aylık artışta 19 ayın en düşük oranı görüldü. Maliyetlerde artış hızı yavaşlarken, son aylarda yaşanan işçi bulma sorunu nedeniyle işçilik endeksi hızla yükseldi. Nisanda malzeme endeksi yıllık yüzde 39.80 artarken, işçilik endeksi yüzde 102.72 artış gösterdi. Sektör temsilcileri hem işçilik maliyetlerinin hem de kurdaki hareketlilik nedeniyle önümüzdeki dönemde yükselecek toplam maliyetin konut fiyatlarına yansıyacağına dikkat çekiyor.