Konutta ‘en yüksek haziran satışı’ ve ‘tüm zamanların en iyi kredili satışı’ gerçekleşti, düşük faiz rekor getirdi

Konut alacak kişi için kredi faizinin ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha gördük. 1 Haziran’da kamu bankaları kredi faizini tarihin en düşük seviyesine çekince bekleyen vatandaş alıma geçti ve rekor satış gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209.7 artarak 190 bin 12 oldu. Böylece tüm zamanların en yüksek haziran ayı konut satışı gerçekleşti.

KREDİLİ SATIŞ REKORU

Haziranda banka kredili satışlarda da rekora imza atıldı. TÜİK 2013 yılından bu yana aylık satış verilerini açıklıyor. İşte o tarihten bu yana en yüksek aylık kredili konut satışı gerçekleşti. Haziran ayında kredili konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1286.9 artış göstererek 101 bin 504 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 53.4 olarak gerçekleşti. Yani neredeyse her iki kişiden biri banka kredisi kullanarak ev sahibi oldu. Nakit ve senet gibi diğer satış türleri de haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63.8 artarak 88 bin 508 oldu.

2. EL TERCİH EDİLDİ

Uzun süredir bekleyen vatandaş hem kredi faizlerinin düşmesi hem de cazip kampanya koşullarının etkisiyle harekete geçti. Açıklanan veriler gösteriyor ki alıma geçen vatandaşın tercihi ağırlıklı olarak 2. el oldu. Türkiye genelinde 2. el konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 244.9 artış göstererek 131 bin 380 oldu. Sıfır konut satışı ise yüzde 152 artarak 58 bin 632 oldu. Toplam satış içinde sıfır konutun payı yüzde 30.9’da kaldı. Yabancıya konut satışı ise koronavirüse takıldı. Haziranda yabancıya satış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.1 azalarak bin 664 oldu.

KORONAYA RAĞMEN GEÇEN YILI GEÇTİ

Yılın ilk 6 ayına baktığımızda da tablonun geçen yıla kıyasla daha iyi olduğunu görüyoruz. Koronavirüsün nisan ve mayıs aylarındaki olumsuz etkisine rağmen ocak-haziran döneminde 624 bin 769 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23.5 artış yaşandı. Ocak-haziran döneminde banka kredili konut satışı da yüzde 221.4 artarak 266 bin 374 oldu.

ÖZEL BANKALAR YENİ REKOR GETİRİR

Düşük faiz kampanyasıyla rekor satış gerçekleştiğini belirten İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Haziranda satış beklentilerimizin çok üzerinde gerçekleşti. Bu artışın temmuzda da devam etmesini bekliyoruz. Konut kredisi başvurularının tam olarak sonuçlanmaması ve konut ihtiyacı bu beklentimizin temelini oluşturuyor. Özel bankaların da mevcut faizlerde konut kredisi vermeye başlaması, satış rakamını yeni bir rekor seviyeye taşıyabilir” dedi. Pandemi etkisiyle yabancıya satışta düşüş olduğunu belirten Durbakayım, “Pandemi ile en iyi mücadele eden ülkelerden biri olan Türkiye’nin tekrar küresel gayrimenkul sektörünün yıldızı olacağına ve satışların eski ivmesini kazanacağına inanıyoruz” dedi.

ERTELENEN TALEP HIZLA DEVREYE GİRDİ

Konut satış rakamlarını değerlendiren GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu “Ertelenmiş taleplerin çok hızlı şekilde devreye girdiği bir süreçteyiz. Düşük faizli konut kredileri, hem vatandaşımızın konut sahibi olmasını sağladı hem de zorlu bir dönemde gayrimenkul sektörüne büyük bir moral getirdi. Haziran ayındaki artışla, nisan ve mayıs ayındaki sıkıntılı dönemin telafi edilmesi, hatta üzerine de çıkılmasıyla aslında 2020’de sektörün hedeflerini tutturmasının önü açıldı. Düşük faiz oranının devam etmesi durumunda, konut satışları yıl sonunda rahatlıkla 2019 yılının üzerine çıkacaktır. Bu atmosfer yeni projelerin daha büyük bir özgüvenle hayata geçmesini sağlayacak” diye konuştu.

EVDE FIRSAT DEVAM EDİYOR

Haziranda vatandaşı harekete geçiren 2 önemli adım atıldı. İlk adım 1 Haziran’da kamu bankalarından geldi. Konut kredi faizi tarihin en düşük seviyesine düştü. Sıfır konutta faiz 0.64’e, ikinci elde 0.74’e çekilirken, 15 yıl vade ve 12 ay ödemesiz dönem fırsatı sunuldu. İkinci adımı Emlak Konut GYO attı. Şirket, liste fiyatından yüzde 10 indirim yaparken peşinatı yüzde 5’e çekti. Bu kampanyada yüzde 15’lik dilimi 24. ayda ödeyen vatandaş yüzde 80 için kredi kullanıyor. 0.69’dan başlayan faiz oranları geçerli olurken 15 yıla kadar vade fırsatı sunuluyor. Emlak Konut projelerinden ev alanlar 2 yıl ödeme yapmıyor, kedi taksitlerini 3. yılda ödemeye başlıyor. Konutta hem ‘düşük faiz’ hem de ‘ödemesiz dönem’ avantajları devam ediyor.