Konutta dev kampanya yolda

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Hükümetten son dönemde aşırı fiyat tırmanışı yaşayan konuta erişim için yeni bir hamle geldi. Dün İstanbul Esenler’de dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak tanımlanan 60 bin konutluk Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tanıtımı için ekonomi basını ile bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konutta yeni dev kampanyanın eylül ya da en geç ekim ayında başlayacağını duyurdu. Kampanyanın Emlak Konut Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacağını belirten Kurum, “Tüm Türkiye’de orta ve orta üstü proje yapan tüm sektörün içine dahil olacağı, bizim de bizzat bu projeye destek olacağımız bir kampanyayı Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz daha önce de yapmıştı, şimdi de inşallah tüm sektörle birlikte, tüm gayrimenkul firmalarıyla birlikte eylül ayı içerisinde bu süreci başlatacaklar. Eylül ayında konut seferberliğimiz TOKİ Başkanlığımız eliyle başlayacak ve topyekûn bütün sektör olarak vatandaşımızın bu noktada yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Yeni kampanya projesinde birçok konut firmasının yer alacağını da açıklayan Bakan Kurum, “Daha önce dar gelirliler için hayata geçireceğimiz proje duyulduğunda bile fiyatlar üzerinde etkili oldu, düşüşler yaşandı. Bu kampanyamızın da aynı etkiyi yaratmasını konut ve kira bedellerinin daha da düşmesini bekliyoruz” diye konuştu. Bu arada daha önceki kampanyalarda bazı firmaların fiyat artırımı yapıp sonrasında indirim yaptığını hatırlatmamız üzerine de Bakan Kurum, “Hayır, kampanya süresince fiyat artışına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu konuda Emlak Konut’un denetimleri olacak” yanıtını verdi. Kampanya ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Şu anda konut kredisinde faiz oranları yüzde 2 seviyesinde. Daha önceki benzer kampanyalar dikkate alındığında konut alacaklar için psikolojik sınır olarak adlandırılan “yüzde 1’in altındaki faiz oranları”nın tekrar gündeme gelip gelmeyeceği de önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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KİRA DESTEĞİ ARTTI

Murat Kurum ayrıca toplantı sırasında kentsel dönüşüm kira desteğini de arttırdıklarını müjdeledi. Kurum, “Kentsel dönüşümde kira miktarını bugün itibarıyla 1150 liradan 1500 liraya çıkarıyoruz. Proje bazında 2000 liraya kadar çıkan alanlarımız var. Konut maliyetlerine ilişkin destek olabilmek amacıyla vatandaşlarımıza bakanlığımız 600 bin liraya kadar kredi desteğinde, 600 baz puanda destek sağlamış olacak. 400 bin lira ve 400 baz puandı. Bunu da 600 bin lira ve 600 baz puana çıkarıyoruz. Kira yardımlarını da eylül itibarıyla bölgesel olarak değişmek şartıyla 1500 liraya çıkarıyoruz. 2000 lira olan yerlerde de kira yardımlarımızı 2600 liraya çıkarmış oluyoruz” dedi. Bakan Kurum, belediyelerin kentsel dönüşüm projelerine yüzde 50 faiz desteği verileceğini ekledi.

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CUMHURBAŞKANI TESLİM EDECEK

Esenler’de tamamlanan 2 bin 30 konut hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, “Esenler’de yaptığımız 60 bin konut projemizi gerçekleştirdiğimiz alandayız. Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan bu proje dünyaya örnek olacak. İlk etapta 4 bin 941 konutun inşasına başlamıştık. Bunlardan 2 bin 30’unu tamamladık ve teslim etmeye hazır hale getirdik. İnşallah cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız, tamamladığımız bu konutların anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edecek. 2 bin 833 konutumuzu da yılsonuna kadar tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz” diye konuştu.

DEPREM EN ÖNEMLİ SORUN

“Deprem bugün Türkiye’nin baş etmesi gereken en önemli sorunudur” diyen Kurum, “Ülkemizde sağlıklı yapı stokunu artırmak için TOKİ’yle, 2002 yılında başlattığımız planlı kentleşme ve konut seferberliğiyle 20 yılda, 1 milyon 170 bin konut ve işyeri yaptık. Her bir konutu bir yaşam alanı olacak şekilde yeşil alanları, okulları, camileri ile birlikte kurguladık. Şehirlerimize stadyumdan hastanelere, okullardan kamu binalarına 26 bin sosyal donatı alanı kazandırdık. 2012 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “bedeli ne olursa olsun yapacağız” diyerek ortaya koyduğu hedef, kentsel dönüşümde ülkemiz için bir milat oldu. “Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” diyerek yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm ilkeleri çerçevesinde 81 ilimizi çarpık kentleşmeden ve riskli yapılardan kurtarıyoruz. Bu kapsamda Bakanlık olarak bugüne kadar, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda 81 ilimizde 350 bin konutun dönüşümüne hızla devam ediyoruz. Hedefimiz, 2035 yılına kadar Türkiye’nin dört bir yanında kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir bina bırakmamak” şeklinde konuştu.

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İSTANBUL DÖNÜŞÜYOR

İstanbul’da 1.3 milyon riskli konut olduğunu, bunun da230 bininin acil dönüşmesi gerektiğini dile getiren Bakan Murat Kurum şunları söyledi: “Deprem riskini azaltmak için, İstanbul’umuzda da bugüne kadar 300 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Toplam büyüklüğü 412 milyon metrekare olan 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahada sürdürdüğümüz 140 bin konutluk dönüşüm projesiyle bu güzel şehri her geçen gün depreme daha hazır hale getiriyoruz.”

EN BÜYÜK DÖNÜŞÜM ESENLER’DE

Murat Kurum Esenler’deki dönüşüm ile ilgili de ayrıntılı bilgi verdi. Esenler’de depreme karşı dayanıksız yapı oranının 2009 yılında yüzde 86 olduğuna dikkat çeken Kurum, “Yürüttüğümüz çalışmalarla bu oranı yüzde 57’ye kadar düşürdük. Esenler’in kuzeyinde yer alan askeri alanı “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirledik. Bu alanda Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattık. Burada inşa edeceğimiz konutların yüzde 45’ini Esenler Belediyesi, yüzde 55’ini Bakanlığımız İstanbul’daki riskli yapıların dönüşümü için kullanacak. Tam 60 bin konut yapacağımız bu alan aynı zamanda ülkemizin en büyük akıllı şehri olacak. Bir teknoloji üssü olacak Esenler’de gerçekleştireceğimiz bu proje bütün dünyaya da örnek olacak. Mahalle kültürünü koruyarak inşa ettiğimiz tüm yapıları, zemin+5 katı geçmeyecek şekilde yatay mimari esasıyla yapıyoruz. Bu projede sadece konut yapmıyoruz. Milletimize yeşil ile iç içe olan yeni bir yaşam alanı sunuyoruz. Bu kapsamda rezerv alanın yüzde 68’ini yeşil alana, okul, spor alanı gibi sosyal donatı alanlarına ayırdık. Böylece Esenler’de yaşayacak her bir vatandaşımız için 15 metrekare yeşil alan ve 30 metrekare donatı alanı ayrılmış olduk. Bu rezerv yapı alanına, Esenler’de ilk aşamada 17 bin konut ve iş yerini taşıyacağız. İkinci aşamada ise; Esenler’in komşu ilçeleri olan Bağcılar, Sultangazi, Kağıthane’den başlamak üzere tüm çevre ilçelerden toplam 23 bin 500 konut ve işyerinin taşınmasını sağlayarak; 40 binden fazla konutumuzu dönüştürmüş olacağız. Boşaltılan alanlarda ise imar planındaki işlevi ne ise park ise park, okul ise okul, sosyal tesis ise sosyal tesis, yol ise yol yapacağız. Böylece Esenler’e toplam 2.1 milyon metrekarelik yeni donatı alanı, yeni nefes alanları, parklar, kamu tesisleri ve sosyal alanlar kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

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FAİZ DÜŞTÜ, ÖDEMELER ERTELENDİ

Kamunun gündeminde 2 önemli konut hamlesi var. İlki dar gelirli için sosyal konut projesi. Eylülde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı proje ile vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olması sağlanacak. İkinci adımda ise orta ve orta üstü gelirli vatandaşın uygun şartlarda ev sahibi olması planlanıyor. Bu amaçla Emlak Konut öncülüğünde, özel sektörün de dahil olacağı bir kampanya düzenlenecek. Geçmişte bu tip kampanyalar yapılmış ve büyük ilgi görmüştü. 2020 yazında kamu bankaları konut kredi faizini 0.64’e çekmiş ve sonrasında Emlak Konut ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyası düzenlemişti. Bu kampanya ile yüzde 10 indirim yapılırken, peşinat yüzde 5’e çekildi. Ev alan vatandaş ödemeye 2 yıl sonra başladı. Kampanya taksit öteleme avantajıyla öne çıktı. 2018’de de yine Emlak Konut önderliğinde ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ kampanyası düzenlenmiş ve sektörün 3 büyük çatı kuruluşu GYODER, İNDER ve KONUTDER kampanyaya katılmıştı. Bu defa yüzde 10 indirim yapılırken, peşinat yüzde 10’a, konut kredi faiz oranı yüzde 0.98’e çekilmişti.

İBB’YE KENTSEL DÖNÜŞÜM ELEŞTİRİSİ

Bakan Kurum, İBB’ye yönelik eleştirilerde bulundu ve şunları söyledi:“Her fırsatta deprem meselesinin siyaset üstü olduğunu söyleyip de hâlâ depremi bir siyaset malzemesi gibi kullananlara şunu söylemek istiyorum. Artık konseyler, çalıştaylar dönemi geçmiştir. Her şey ayan beyan ortadadır. Türkiye ve İstanbul bir deprem tehdidi altındadır. Ayrıca kentsel dönüşüm mevzuatına dair eleştirilerle bir yere varmamız mümkün değildir. İşte bakın, biz sizin eleştirdiğiniz o mevzuatlarla İstanbul’un 39 ilçesinde dönüşüm yapıyoruz; işte bugün de 60 bin konutluk dünyanın en büyük dönüşüm alanındayız. Demek ki istenilince yapılabiliyormuş. Ne yapacağız? Çalışacağız. Bize, ‘ben kentsel dönüşüm yapmak istiyorum, yardımcı olun’ diyeceksin, projeni, planını getireceksin biz de sizlere yardımcı olacağız. Herkes elini taşın altına koyacak. Kalplerimizdeki acısı taptaze duran 17 Ağustos’lar bir daha yaşanmasın diyoruz. Bu görüntüleri inanın aklımızdan bir an bile çıkarmıyor, gece gündüz çalışıyoruz. Şehri yöneten insanların hepsini aynı duyguya, aynı hassasiyete davet ediyorum.” Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da, Esenler’deki projenin durdurulması için CHP ve İBB’nin 9 kez dava açtığını söyledi.