Konutta avantaj devam etsin

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, konutta avantajlı kredi paketlerinin bekleyen alıcıyı harekete geçirdiğini belirterek “Bu kredilerin süresi uzatılsın” dedi. Hürriyet’e konuşan ve konut satışlarının iyi gittiğini söyleyen Yenigün, konut fiyatlarına zam yapıldığı eleştirilerine de “Arz talep dengesi oluştu. Hiçbir firma satmamak için zam yapmaz” diye konuştu. Daha önce konutta talep ertelemelerinin yaşandığını ve insanların bir süre nakitte kaldığını söyleyen Yenigün, “Şimdi ise genel olarak bitmeye yakın konutlara talep olduğunu görüyoruz. Bu nedenle kampanyadaki bir ay yetmeyecektir. Uzatmanın süresi için ay sonunda oluşacak rakamlara bakılır. Bir ay olabilir, üç ay olabilir” ifadelerini kullandı. Koronavirüs sonrası inşaatta maliyetlerin arttığını belirten Yenigün, şunları söyledi: “Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yarı randımanlı bir çalışma oluyor. İnsan sayısı azaltılıyor, barakalarda, yemekhanelerde yarı kapasiteye iniliyor. Bu da işlerin maliyetini yükseltecek, süreyi de uzatacaktır. Kamuyla iş yapan firmalar da bu süreçte durumlarına bakacak ve taleplerini yapacaktır.”

10-12 MİLYAR DOLAR

Sene sonu için yurtdışı müteahhitlik hizmetleri için 20 milyar dolarlık hedef koyduklarını ancak çıkan rakamların bunun 10-12 milyar dolarda kalacağını gösterdiğini belirten Yenigün şöyle devam etti: “Şu anda günlük yaşıyoruz, öngörüde bulunamıyoruz. Yeni normalleşme kesinleşene kadar da göremeyiz. Hayat yavaşladı, ulaşım yavaşladı. İşler yerinde sayıyor. Şu anda yurtdışındaki şantiyelerimizde 25-30 bin çalışanımız var. Tek tük vakalarımız dışında genel olarak durum iyi. Biz duraklama döneminden sonra işlerin yeniden açılacağını düşünüyoruz.” Bu dönemde ek finansa ihtiyaç olduğunu kaydeden Yenigün, “Özel bankaların da kamu bankaları gibi daha istekli olması gerekiyor. Özel bankaların da bu seferberliğe katılmasını istiyoruz. Pes etmeyeceğiz, sağlığımızı koruyacağız ve çalışacağız” diye konuştu.

HANGİ AVANTAJLAR SUNULUYOR?

Kamu bankaları 1 Haziran’da tarihin en düşük konut kredi faizini açıkladı. Faiz sıfır konutta 0.64’e, ikinci elde 0.74’e çekildi. Ev alan vatandaşa 12 ay ödemesiz dönem ve 15 yıla kadar vade imkânı da sunuldu. Kamu bankalarından sonra ikinci adım Emlak Konut GYO’dan geldi. ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasıyla konut kredi faizi 0.69’a kadar çekilirken, yüzde 10 indirim, yüzde 5 peşinat fırsatı sunuldu. Kampanyanın en iddialı söylemi ise ödemesiz dönem oldu. Kampanyada ev alan vatandaş 2 yıl ödeme yapmayacak, ödemeler 3. yıl başlayacak.

YARDIMLAŞMA İŞ ALMAMIZA YARDIMCI OLUR

Türkiye’nin son dönemde birçok ülkeye sağlık hibesi yaptığını belirten Yenigün, “Özellikle Afrika ülkelerine yapılan yardımlar önemli. Bu ülkelere yapılan yardımlar sonrası, Türkiye’ye ve Türk iş dünyasına olan bakışın da değiştiğini görüyoruz. Daha sempatiyle bakma durumu oluyor. Bu nedenle bizim iş almamıza katkıda bulunur” diye konuştu. Yenigün, yakın dönemde en yakın fırsatların Libya ve Irak olduğunu da belirtti.