Konutta 9 ayın zirvesi

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgınında normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte konut piyasası da hareketlendi. Haziran ayında konut satışları mayısa göre yüzde 127.7 arttı. Mayıs ayında 17 günlük tam kapanma kararının etkisi ile 59 bine düşen konut satışları haziranda ertelenen işlemlerin devreye girmesiyle 134 bin 731’e yükseldi. Haziranda satışlar geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 29.1 düştü. Geçen yılın haziran ayında kamu bankaları kredi faizlerini tarihin en düşük seviyesine çekince satışlarda büyük artış olmuştu. Bu nedenle yıllık bazda düşüş yaşandı.

AĞIRLIK 2. ELDE

Türkiye genelinde haziran ayında banka kredili konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71.5 gerileme göstererek 28 bin 878 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 21.4 olarak gerçekleşti. Peşin ya da senet gibi diğer konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.6 artarak 105 bin 853 oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.6 azalarak 40 bin 92 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29.8 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 azalış göstererek 94 bin 639 oldu.

553 BİN KONUT SATIŞI

Yılın ilk yarısında ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.5 düşüşle 552 bin 810 oldu. Aynı dönemde banka kredili konut satışı yüzde 60.9 gerileyerek 104 bin 168 olurken, peşin ya da senet gibi diğer satış türleri ise yüzde 25.2 artışla 448 bin 642 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konut sayısı yüzde 15.1 düşüşle 167 bin 878, ikinci el satılan konut sayısı yüzde 9.9 düşüşle 384 bin 932 olarak gerçekleşti.

‘YILIN İKİNCİ YARISI DAHA İYİ OLACAK’

İSTANBUL İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, normalleşme adımlarının satışları olumlu etkilediğini söyledi. Durbakayım, “Mayıs 2021’deki 59 bin adetlik satışın iki katından daha fazla olan bu seviyenin gerçekleşmesinde hafta sonu pandemi yasaklarının gevşetilmesinde payı oldukça büyük. Konut satışlarının önümüzdeki dönemde daha da iyi olacağını da biliyoruz. Her ne kadar ocak-haziran döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.5 azalışla 552 bin 810 olarak gerçekleşmiş olsa da, bu trendin yılsonunda yön değiştirerek artıya döneceğini de söyleyebiliriz. Tek endişemiz artan inşaat maliyetlerinin konut fiyatlarına yansıyacak olması. Sektör olarak halen devletin faiz ve hammadde fiyatlarındaki olağanüstü artışa karşı önlem almasını ve sektöre teşvik vermesini bekliyoruz” dedi. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, kurların etkisi ve pandemi ile mücadelede sağlanan başarılı ile yabancıya satışın arttığına dikkat çekti.

YABANCIYA SATIŞ 20 BİNİ AŞTI

YABANCIYA konut satışı haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 185.3 artarak 4 bin 748 oldu. Yabancılara satışta, haziran ayında ilk sırayı 2 bin 257 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u 906 konut satışı ile Antalya, 300 konut satışı ile Ankara, 221 konut satışı ile Mersin ve 148 konut satışı ile Bursa izledi. Haziranda Irak vatandaşları Türkiye’den 773 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 683 konutla İran, 300 konutla Rusya, 250 konutla Afganistan ve 192 konutla Almanya vatandaşları takip etti. Ocak-Haziran döneminde ise satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43.7 artarak 20 bin 488 oldu. Böylece tüm zamanların en iyi ocak-haziran verisi elde edildi.

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