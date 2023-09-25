KonutlarÄ±n yÃ¼zde 65â€™i depreme karÅŸÄ± sigortalandÄ±: Ä°lÃ§e ilÃ§e Ä°stanbulâ€™un sigortalÄ±lÄ±k oranÄ±

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OlasÄ± Ä°stanbul depremi iÃ§in en riskli ilÃ§eler aÃ§Ä±klanÄ±rken, ilÃ§elere gÃ¶re deprem sigortalÄ±lÄ±k oranÄ± da belli oldu. Ä°stanbulâ€™da toplam zorunlu deprem sigortalÄ± konut sayÄ±sÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ±, depreme karÅŸÄ± en riskli 15 ilÃ§ede bulunuyor. DASK verilerine gÃ¶re, Ä°stanbulâ€™da toplam konut sayÄ±sÄ± 4 milyon 153 bin adet ve bu konutlarÄ±n 2.7 milyonunun zorunlu deprem sigortasÄ± bulunuyor. Buna gÃ¶re, Ä°stanbulâ€™daki konutlarÄ±n yÃ¼zde 65â€™nin DASK poliÃ§esi bulunuyor.

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde AFAD, Ä°stanbulâ€™da beklenen olasÄ± bÃ¼yÃ¼k depreme karÅŸÄ± riskli durumda olan 15 ilÃ§eyi sÄ±raladÄ±. AFADâ€™Ä±n zemin sÄ±vÄ±laÅŸmasÄ± riskine gÃ¶re oluÅŸturduÄŸu listede; BakÄ±rkÃ¶y, BahÃ§elievler, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, Esenler, BaÅŸakÅŸehir, Esenyurt, AvcÄ±lar, BeylikdÃ¼zÃ¼, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, ÃœskÃ¼dar ve Fatih ilÃ§eleri yer aldÄ±. Buna gÃ¶re Ä°stanbulâ€™daki toplam 39 ilÃ§enin 15â€™i depreme karÅŸÄ± riskli.

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ESENYURT, KADIKÃ–Y Ä°LK SIRADA

Ä°stanbulâ€™da toplam 2.7 milyon sigortalÄ± konutun 1.2 milyonu 15 riskli ilÃ§ede bulunuyor. Bir baÅŸka ifadeyle, riskli ilÃ§eler aynÄ± zamanda DASK sigortalÄ±lÄ±k oranÄ± yÃ¼ksek ilÃ§eler. SigortalÄ±lÄ±k oranÄ± en yÃ¼ksek ilÃ§eler arasÄ±nda ilk sÄ±rada Esenyurt geliyor. Esenyurtâ€™ta, 198 bine yakÄ±n konut depreme karÅŸÄ± sigortalanmÄ±ÅŸ durumda. Ä°stanbulâ€™un toplam sigortalÄ±lÄ±k oranÄ± iÃ§inde Esenyurtâ€™un payÄ± yÃ¼zde 7â€™lerde. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™nin verilerine gÃ¶re de Ä°lÃ§ede, 39 bine yakÄ±n da bina bulunuyor. Esenyurtâ€™ta sigortalÄ±lÄ±k oranÄ± yÃ¼ksek gibi gÃ¶zÃ¼kse de toplam konutlarÄ±n sadece yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ± depreme karÅŸÄ± sigortalanmÄ±ÅŸ durumda. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ilÃ§esine gÃ¶re deÄŸiÅŸmekle birlikte binalarÄ±n kat sayÄ±larÄ± ekseriyetle 1-4 ve 5-8 kattan oluÅŸuyor. Kabaca konut sayÄ±sÄ± ile sigortalÄ± konut sayÄ±sÄ± mukayese edilebilir.

Ä°stanbulâ€™un sigortalÄ±lÄ±k oranÄ± yÃ¼ksek ikinci ilÃ§esi ise, KadÄ±kÃ¶y. Ä°lÃ§ede, 154 binin Ã¼zerinde DASK poliÃ§esi bulunuyor ve Ä°stanbulâ€™un toplam sigortalÄ±lÄ±k oranÄ±nÄ±n iÃ§inde KadÄ±kÃ¶yâ€™Ã¼n payÄ± yÃ¼zde 5â€™in biraz Ã¼zerinde. AFADâ€™Ä±n riskli ilÃ§eler arasÄ±nda saydÄ±ÄŸÄ± KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, 126 binin Ã¼zerinde sigortalÄ± konut sayÄ±sÄ± ile sigortalÄ±lÄ±k oranÄ± yÃ¼ksek ilÃ§eler arasÄ±nda yer alÄ±yor. Benzer ÅŸekilde Ãœmraniye, Pendik, Maltepe, BahÃ§elievler, Kartal ilÃ§eleri de Ä°stanbulâ€™un depreme karÅŸÄ± sigortalÄ±lÄ±k oranÄ± yÃ¼ksek ilÃ§eleri arasÄ±nda geliyor.

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BUNLAR DA KORUMASIZ Ä°LÃ‡ELER

Ancak, tÃ¼m ilÃ§eler iÃ§in aynÄ± durum geÃ§erli deÄŸil. Ã‡atalcaâ€™da, 27 bin bina ve yaklaÅŸÄ±k 135 bine yakÄ±n konut olmasÄ±na karÅŸÄ±n, depreme karÅŸÄ± sigortalÄ± konut sayÄ±sÄ± sadece 11 bin. Ä°lÃ§ede konutlarÄ±n sadece yÃ¼zde 8â€™i depreme karÅŸÄ± sigortalÄ±. Benzer durum Åžile, Beykoz, Sultanbeyli iÃ§in de geÃ§erli. Beykozâ€™da 51 bin bina ve 200 binin Ã¼zerinde konut olmasÄ±na karÅŸÄ±n sigortalÄ± konut sayÄ±sÄ± sadece 23 binlerde. AFADâ€™Ä±n, 15 riskli ilÃ§e arasÄ±nda yer alan Sultanbeyliâ€™de 250 bine yakÄ±n konut bulunuyor ancak sigortalÄ± konut sayÄ±sÄ± sadece 25 binlerde.

Ä°STANBULâ€™UN Ä°LÃ‡ELERÄ°NE GÃ–RE ZORUNLU DEPREM SÄ°GORTALI konut VE BÄ°NA SAYISI

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