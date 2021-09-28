‘Konutlar kamulaştırılsın’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Kış planı devreye girdi 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...Kış planı devreye girdi! 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...#Koronavirüs
Her satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtuHer satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtu!#Cinci Hoca
Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı İkinci baharını yaşıyor...Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı! İkinci baharını yaşıyor...#Fenerbahçe
Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derseErdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse#Parlamenter Sistem
Oxford Üniversitesi açıkladı: Koronada en şanssız grupOxford Üniversitesi açıkladı: Korona'da en şanssız grup! #Koronavirüs
İhtiyacın 3te birini karşılayacak Bakan Dönmez, üretim planlarını açıkladıİhtiyacın 3'te birini karşılayacak! Bakan Dönmez, üretim planlarını açıkladı#Fatih Dönmez
Koronayı yendiler... 561 gün sonra mutlu sonKorona'yı yendiler... 561 gün sonra mutlu son!#Norveç
Akşener’in hamlesindeki can alıcı noktaAkşener’in hamlesindeki can alıcı nokta#Akşener
60 yıllık dostu yeğenleri suçladı: Ne bayramda geldiler Ne de bir bardak su verdiler...60 yıllık dostu yeğenleri suçladı: Ne bayramda geldiler! Ne de bir bardak su verdiler...#Seyfi Dursunoğlu
İngilterede ordu hazırda bekliyor Uzun kuyruklar oluştu... 2 şirketten açıklama geldiİngiltere'de ordu hazırda bekliyor! Uzun kuyruklar oluştu... 2 şirketten açıklama geldi#Tedarik Sorunu
Bülent Korkmaz, Alanyasporu uçuşa geçirdi Kariyerinde bir ilki yaşadıBülent Korkmaz, Alanyaspor'u uçuşa geçirdi! Kariyerinde bir ilki yaşadı#Bülent Korkmaz
Ünlü futbolcu menajeri Nusrette hesaba isyan etti ama...Ünlü futbolcu menajeri Nusret'te hesaba isyan etti ama...#Orkun Ün
Eski eşler bir araya geldiEski eşler bir araya geldi!#Damla Ersubaşı
Miçotakisten çok önemli Türkiye itirafıMiçotakis'ten çok önemli Türkiye itirafı#Miçotakis
Marmarada kâbus sürüyor Son 40 yılın en kötüsü...Marmara'da kâbus sürüyor! Son 40 yılın en kötüsü...#Marmara Denizi
HABERLEREkonomi Haberleri

‘Konutlar kamulaştırılsın’

#Almanya#Angele Merkel#Konut
‘Konutlar kamulaştırılsın’

Almanya’da önceki gün yapılan seçimler başkent Berlin halkı için, 16 yıllık Angele Merkel iktidarı sonrası Avrupa’nın en büyük ekonomisinin dümenine kimin geçeceğinin belirlenmesinden fazlasını ifade ediyordu.

Haberin Devamı

Muhammed Kafadar / Genel seçimlerle aynı anda Berlinliler, gayrimenkul şirketleri tarafından yönetilen ve kiraya verilen on binlerce konutun kamulaştırılması için de oy kullandı. Kesin olmayan ilk sonuçlara göre kamulaştırmaya destek verenlerin oranı yüzde 56 oldu. Peki bu ne anlama geliyor?

BAĞLAYICILIĞI VAR MI?

BERLİN’de kiralar son 10 yılda ikiye katlandı. Sakinlerinin yüzde 85’inin kiracı olduğu kentte, maaşlardan kiraya ayrılan pay yüzde 50’ye dayanmış durumda. Bu durumdan şikâyet eden ve yeter sayıda imza toplayan kiracı örgütleri konuyu sandığa taşıyarak yerel yönetimden yaklaşık 240 bin dairenin kamulaştılmasını istedi. Ancak bunun bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Aslında oylama ile yalnızca, yerel idareye kamulaştırma yönünde adım atmanın mümkün olup olmadığının araştırılması çağrısı yapılıyor. Ancak “yüzbinlerce kişi bir şey talep ediyorsa politikacılar bunu görmezden gelemez” diyen destekçiler umutlu.

30 MİLYAR EURO’YU BULABİLİR

Haberin Devamı

REFERANDUMA itiraz edenler asıl çözümün yeni konutlar inşa etmek olduğunu söylüyor. Şehrin her yıl 20 bin yeni konuta ihtiyaç duyduğu hesaplanıyor. Emlak şirketleri, “Teklif tek bir yeni konut yaratmıyor, ki asıl ihtiyaç o” diyor ve kamulaştırma için harcanacak kaynağın binlerce yeni konutun inşasında kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Şehir meclisi, referandumun öngördüğü adımların atılmasının maliyetinin 30 milyar Euro’yu bulabileceğini hesaplıyor. Uygulamadan en fazla etkilenecek şirket ise portföyünde 113 bin konut bulunan Deutsche Wohnen.

KORONA SIRASINDA KÖTÜLEŞTİ

KİRALAR, özellikle koronavirüs salgını sırasında çok sayıda kişi gelirini tümden ya da kısmen kaybedince kriz meselesi haline geldi. Berlin kent idaresi 2019’da tartışmalı bir karara imza atarak, 5 yaşından eski dairelerde kira artışını 5 yıl süreyle yasaklamıştı. Düzenleme kapsamındaki dairelerde kira artışı frenlense de bu kez yeni binalar daha pahalı hale geldi, üstelik eski binaların satış değeri düştü. Düzenlemenin inşaat sektörünü olumsuz etkilediğinden yakınarak uygulamayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan ve geçen nisanda iptal ettiren Hristiyan Birlik Partisi seçimlerde tarihinin en kötü sonuçlarını aldı. Halkın yıllardır kötüleşen konut sorunundan ötürü faturayı Merkel’in partisine kestiği yorumları yapılıyor.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Angele Merkel#Konut