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Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: Memnuyetimizi ifade etmek isteriz

#Konutder#Altan Elmas#Bakan Nebati
Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: Memnuyetimizi ifade etmek isteriz

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas, Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sn. Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isteriz." ifdelerine yer verdi.

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Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas şu ifadeleri kullandı:

Sn. Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isteriz.

Sn. Nureddin Nebati geçtiğimiz 3,5 yıllık süreçte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı göreviyle tüm reel sektörün sorunlarını dinlemiş, çözüm önerileri ile yakinen ilgilenmiş ve pandemi süreci dahil zorlu dönemlerde ekonomimize katkılarını sunmuştur.

Bütün geçmiş müktesebatı ile ülkemiz ekonomisine, sektörümüze ve sorunların çözümüne dair başarılı olacağına inancımız tamdır.

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#Konutder#Altan Elmas#Bakan Nebati

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