Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: Memnuyetimizi ifade etmek isteriz

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Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas şu ifadeleri kullandı:

Sn. Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isteriz.

Sn. Nureddin Nebati geçtiğimiz 3,5 yıllık süreçte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı göreviyle tüm reel sektörün sorunlarını dinlemiş, çözüm önerileri ile yakinen ilgilenmiş ve pandemi süreci dahil zorlu dönemlerde ekonomimize katkılarını sunmuştur.

Bütün geçmiş müktesebatı ile ülkemiz ekonomisine, sektörümüze ve sorunların çözümüne dair başarılı olacağına inancımız tamdır.