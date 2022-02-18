Konuta ulaşamayan arsa alıyor

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ARTAN fiyatlar nedeniyle konuta ulaşamayanların tercihi arsalar oldu. Pandemiyle birlikte ilgilinin daha da arttığı arsaları yatırım amacıyla alan da var, ev yaptırmak için de... İlgi öyle fazla ki geçen yıl arsa, tarla ve dükkanlardan oluşan ‘konut dışı gayrimenkul’ satışı 1.5 milyonu aşarak rekor kırdı. Satış adeti tarihinden ilk kez konutu da aştı. Bu alanda talebin süreceğini öngören gayrimenkul firması Nef, imarlı tapu teslim arsa satış yatırımlarına hız verdi. Arsa satış modellerini anlatmak ve yeni projeleri hakkında bilgi vermek için basın mensuplarıyla bir araya gelen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Türkiye’de ortalama arsa fiyatlarının son 2 yılda ikiye katlandığına dikkat çekti.

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ORTA GELİRLİYE ALTERNATİF

Timur, “Yaptırdığımız araştırma sonuçlarına göre insanların yüzde 92’si arsanın en kârlı gayrimenkul yatırımı olduğunu söylüyor. Arsa almış yatırımcıların da yüzde 80’den fazlası tekrar arsa yatırımı yapmak istiyor. Finansal veya emtia yatırımları ile de uzun vadede karşılaştırıldığında hep en kârlı yatırımın arsa yatırımı olduğunu görüyoruz. Doğru yerde arsaya yatırım yapıp kaybeden hiç görmedim. Bugüne kadar hep kazandırdı, bundan sonra da kazandıracak” dedi. Bunun yanında artan fiyatlar nedeniyle ev hayali kuramayanlar için de fırsat oluşturmak istediklerini belirten Timur, “Türkiye’de konut satışı artıyor ama ev sahipliği oranı düşüyor. Bu da bir kesimin konuta ulaşamadığını gösteriyor. Biz bu projemizle orta gelirli vatandaş için de bir yatırım alternatifi sunarken, arsaları üzerinde ev yaptırma şartlarını da hazır hale getiriyoruz. Arsanın sadece parası olan için yatırım aracı olduğu algısını kırmak istiyoruz” diye konuştu.

3.4 MİLYAR TL YATIRIM

Timur, satışa sunulan 7 Nef Arsa projesinden Kazdağları, Eskişehir ve Ilgaz’da satışlar tamamlanırken Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Hirfanlı projelerinin satışları devam ettiklerini söyledi. Bu yıl Marmara ve Ege Bölgesi şehirleri ile Ankara gibi büyük şehirlerde olmak üzere en az 4 yeni arsa projesini daha devreye alacaklarını açıklayan Timur, “Nef Arsa ile sadece bu sene 3.4 milyar liralık yeni yatırım planlıyoruz. Banka kredili seçenekle arsa alım imkânını da devreye aldık. Fiyatlarımız 80 bin TL’den başlıyor. 200 bin liraya kadar banka kredisi ve hatta aylık 2 bin TL’lik ödemelerle imarlı, ifrazlı, hemen tapulu arsaları yatırımcılarla buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

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600 BİN M2 ARSA SATTI

BUGÜNE kadar Nef Arsa’dan 5 bin 447 kişinin 629 bin metrekarelik yer satın aldığını belirten Erden Timur, “Nef olarak 2021 cirosunun yüzde 12’sini Nef Arsa satışından sağladık. 2022’de de Nef Arsa cirosunu en az ikiye katlamayı hedefliyoruz” dedi. Arsa projelerindeki değer artışına da değinen Timur, “Son 6 ayda yeni arsa projelerinde değer artışı yüzde 35-40. Çanakkale projemizde arsaların metrekaresini 800 liradan satışa sunduk, 1 yıl olmadan 2. elde 1500 liraya ulaştı” şeklinde konuştu.

METAVERSE VE YURTDIŞI HAMLESİ

YAKINDA hem Meta’da hem de gerçek dünyada eşzamanlı arsa satın alınabilecek farklı bir konseptle dünyada bir ilki gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen Erden Timur, “Nef’in yeni nesil konut projelerini kendi Metaverse evrenimizde inşa edecek, arsa ve konut satışı yapacak, fiziksel ortamdaki konutlardan bağımsız olarak Metaverse içerisinde arsa alıp satabileceğiniz bir proje üzerinde çalışıyoruz” dedi. Erden Timur, ayrıca imarlı tapu teslim arsa satış modeliyle yurtdışına açılacaklarını dile getirdi.

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CİRODA 3 KAT ARTIŞ

NEF’in 2021 yılı finansal değerlendirmesini yapan Erden Timur, “2020’de 1 milyar 52 milyon TL ciro elde etmiştik. 2021 toplam ciromuz 3.6 milyar TL. 2020’ye kıyasla 3 kattan fazla bir artış yaşadık” dedi. Son 4 yılda 8 binin üzerinde, geçen yıl da 2 bin 260 konut teslim ettiklerini beirten Timur, Bodrum, İstanbul ve Konya’da da yeni villa projeleri planladıklarını ekledi.