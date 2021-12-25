'Konut yeniden güvenli liman'

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Yeni yılda sektörde 55’inci yılını kutlamaya hazırlanan Aşçıoğlu, ‘Selenium’ markasını İstanbul Zeytinburnu’na taşıyor. Selenium Park projesinin detaylarını paylaşmak için basın mensuplarıyla bir araya gelen İrfan Aşçıoğlu, Ataköy’de 3 projede yaklaşık 1.100 bağımsız bölümün tesliminin ardından şimdi de Zeytinburnu Kazlıçeşme’de yeni projeye başladıklarını söyledi. 1 milyar lira yatırım değerine sahip ‘Selenium Park’ projesinin Tarihi Yarımada’ya komşu konumuna ve yatay mimari özelliklerine dikkat çeken Aşçıoğlu, 195 bağımsız birime sahip projelerine yoğun ilgi olduğunu dile getirdi. Kısa sürede yüzde 50 satış oranına ulaştıklarını açıklayan Aşçıoğlu, metrekare fiyatlarının 30 bin liradan başladığını, teslimleri ise Ağustos 2023’te yapmayı planladıklarını kaydetti. Yeni projelerini tüketicinin taleplerine göre şekillendirdiklerini anlatan İrfan Aşçıoğlu, “Balkonsuz, terassız, bahçesiz daire yok. Ticari alanların ve 1+1 daire tipinin de bulunmadığı Selenium Park, ulaşım açısından da pek çok seçeneğe yakın konumda bulunuyor” diye konuştu. 2022’de yeni proje hazırlıkları olduğunu ifade eden İrfan Aşçıoğlu, İstanbul dışında proje geliştirmek için arsa arayışında olduklarını söyledi. Aşçıoğlu, İzmir’de Urla ile Çeşme, Bodrum’da ise Yalıkavak, Göltürkbükü ve Gümüşlük’te görüşmeleri olduğunu belirtti.

DÖNÜŞÜM İÇİN ‘BİZ VARIZ’

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Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, döviz hareketliliğinin tüccarlar için rahatsız edici olduğunu söyledi. Aşçıoğlu, “Bizler spekülatör değiliz, ülkemiz için yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla pek çok durumun stabil gitmesi lazım ki önümüzü görelim. İlerleyen dönemde bu hareketlerin durulacağına inanıyoruz” dedi. Sektörün tecrübeli firmalara ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Yaşar Aşçıoğlu, “Bizim gibi bu sektörde üretim yapan, çok uzun yılların tecrübesi bulunan firmalara böyle bir dönemde özellikle destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Asıl işi gayrimenkul olmayan firmalar yerine iyi bir ekibi, yönetim anlayışı, deneyimi olan firmaların ülkemize çok iyi yatırımlar katacağından şüphemiz yok” şeklinde konuştu. Tecrübeli firmaların kentsel dönüşüm sürecine de katkı sunacağını ifade eden Aşçıoğlu, “Tecrübeli firmalara İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de ihtiyacı var. İstanbul’un yeniden yapılandırma sürecinde kendimizi hatırlatıyoruz ve ‘biz de varız’ diyoruz” ifadelerini kullandı.