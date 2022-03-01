Konut ve arsa fiyatlarına Çanakkale Köprüsü dopingi

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Bölgede 2017’de başlayan değer artışlarının devam ettiğini belirten EVA Gayrimenkul Değerleme İzmir Bölge Müdür Yardımcısı Bahar Şenyurdusev, “Son bir yıl içerisinde il genelinde konut değerlerinde yüzde 30-35 civarında artış gerçekleşti. Köprü güzergahında yer alan Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde artış yüzde 35-40 seviyesinde iken, turizm potansiyelinin de yüksek olduğu Ayvacık, Gökçeada ve Bozcada’da konut değerlerinde yüzde 37-50 civarında artış yaşandı. Bu artışlarda bölge gelişimi etkili olduğu kadar konut stokunun da talebi karşılayacak hızda gelişmemesinin de rolü bulunuyor” dedi.

Arsa ve arazi değerlerinde de artışlar yaşandığını belirten Şenyurdusev, “Gelibolu’da ortalama arazi değeri 30-35 TL/m2 iken, boğaz gören ve boğaza yakın konumda yer alan köylerde bu değer 200-250 TL/m2 seviyesine kadar çıkıyor. Lapseki’de ise ortalama arazi değerleri 80-90 TL/m2 civarında iken, boğaz gören ve boğaza yakın konumda yer alan köylerde bu değer 250-400 TL/m2 seviyesinde. İmarlı arsalarda ise son 1 yılda Lapseki’de yüzde 30 civarında, Gelibolu’da ise yüzde 25 civarında artış yaşandı. Arsa metrekare satış fiyatı Lapseki’de ortalama 800-900 TL/m2 civarında olup, konum ve yapılaşma koşullarına bağlı olarak bu değerler 2500-3000 TL/m2 seviyesine kadar çıkıyor. Gelibolu’da ise ortalama arsa metrekare birim de 500-600 TL/m2 civarında iken konum ve yapılaşma koşullarına bağlı olarak bu değerler 2000-2500 TL/m2 seviyesine kadar çıkıyor” şeklinde konuştu.