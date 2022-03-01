Konut ve arsa fiyatlarına Çanakkale Köprüsü dopingi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
ABDden flaş açıklama: Uzun ve kanlı olacakABD'den flaş açıklama: Uzun ve kanlı olacak #Ukrayna
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...#Nükleer Silah
Erdoğan duyurdu Elektrik tarifelerinde yeni düzenlemeErdoğan duyurdu! Elektrik tarifelerinde yeni düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
40 saat sonra Kiev40 saat sonra Kiev#Kiev
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montröyü kullanma kararındayızCumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö'yü kullanma kararındayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yeni görüntüler geldi Rus ordusu bir adım daha yaklaştıYeni görüntüler geldi! Rus ordusu bir adım daha yaklaştı#ABD
Davutoğlu ile Babacan boşa kostaklanmıyormuşDavutoğlu ile Babacan boşa kostaklanmıyormuş#Davutoğlu
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı...Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı...#Volodimir Zelenski
Savaş, öldürülenler mavi gözlü olunca mı kötüSavaş, öldürülenler 'mavi gözlü' olunca mı kötü#Ukrayna
Artık korumasanız mı sanki'Artık korumasanız mı sanki!'#Fenerbahçe
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı yatıyorKılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı yatıyor#Kılıçdaroğlu
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen el ele.... Sportif çiftBurak Özçivit ve Fahriye Evcen el ele.... Sportif çift!#Burak Özçivit
Deniz Çakır kalbinin kapılarını açtı... Romantik gecesiDeniz Çakır kalbinin kapılarını açtı... Romantik gecesi!#Deniz Çakır
Kieve kuşatmaKiev'e kuşatma#Ukrayna
İlk turdan sonuç yok Zelenski konuştu... Çizdiği tablo olumsuzİlk turdan sonuç yok! Zelenski konuştu... Çizdiği tablo olumsuz#RUSYA
HABERLEREkonomi Haberleri

Konut ve arsa fiyatlarına Çanakkale Köprüsü dopingi

#Çanakkale Köprüsü#Konut#Arsa
Konut ve arsa fiyatlarına Çanakkale Köprüsü dopingi

Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022’de açılıyor. Avrupa ve Asya arasında İstanbul hariç ilk defa bir köprü bağlantısı gerçekleşecek. Ulaşım açısından son derece önemli bu proje gayrimenkul piyasasını da etkiliyor.

Haberin Devamı

Bölgede 2017’de başlayan değer artışlarının devam ettiğini belirten EVA Gayrimenkul Değerleme İzmir Bölge Müdür Yardımcısı Bahar Şenyurdusev, “Son bir yıl içerisinde il genelinde konut değerlerinde yüzde 30-35 civarında artış gerçekleşti. Köprü güzergahında yer alan Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde artış yüzde 35-40 seviyesinde iken, turizm potansiyelinin de yüksek olduğu Ayvacık, Gökçeada ve Bozcada’da konut değerlerinde yüzde 37-50 civarında artış yaşandı. Bu artışlarda bölge gelişimi etkili olduğu kadar konut stokunun da talebi karşılayacak hızda gelişmemesinin de rolü bulunuyor” dedi.

Arsa ve arazi değerlerinde de artışlar yaşandığını belirten Şenyurdusev, “Gelibolu’da ortalama arazi değeri 30-35 TL/m2 iken, boğaz gören ve boğaza yakın konumda yer alan köylerde bu değer 200-250 TL/m2 seviyesine kadar çıkıyor. Lapseki’de ise ortalama arazi değerleri 80-90 TL/m2 civarında iken, boğaz gören ve boğaza yakın konumda yer alan köylerde bu değer 250-400 TL/m2 seviyesinde. İmarlı arsalarda ise son 1 yılda Lapseki’de yüzde 30 civarında, Gelibolu’da ise yüzde 25 civarında artış yaşandı. Arsa metrekare satış fiyatı Lapseki’de ortalama 800-900 TL/m2 civarında olup, konum ve yapılaşma koşullarına bağlı olarak bu değerler 2500-3000 TL/m2 seviyesine kadar çıkıyor. Gelibolu’da ise ortalama arsa metrekare birim de 500-600 TL/m2 civarında iken konum ve yapılaşma koşullarına bağlı olarak bu değerler 2000-2500 TL/m2 seviyesine kadar çıkıyor” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale Köprüsü#Konut#Arsa

BAKMADAN GEÇME!

Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah
Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah
Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya