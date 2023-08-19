Konut üretiminde toparlanma sinyali

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PANDEMİ, savaş sonrası hızla artan maliyetler ve öngörülemeyen piyasa koşulları inşaat sektörünü derinden etkiledi. Yatırım iştahındaki düşüşle konut üretimi ihtiyacın gerisinde kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023’ün ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı yapı izin istatistikleri, toparlanmanın sinyalini verdi.

İkinci çeyrekte yıllık bazda belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 5.7, daire sayısı yüzde 31.3 ve yüzölçümü yüzde 25.6 arttı. Yılın ikinci çeyreğinde 30 bin 712 binada 188 bin 740 daire için ruhsat düzenlendi. Daire sayısı bazında son beş yılın en yüksek ikinci çeyrek verisine ulaşılması da dikkat çekti.

İkinci çeyrek verileriyle birlikte yılın ilk yarısına ilişkin tablo da netleşti. Ocak-haziran döneminde ruhsat verilen daire sayısı 319 bin 500 oldu. Ancak yıllık konut ihtiyacı 750-800 bin olduğu için henüz rakamlar beklenilen seviyeye gelmedi.

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SANAYİ YAPILARI ÖNE ÇIKTI

2023 yılı ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 38.6 milyon metrekare olurken, bunun 20 milyon metrekaresi konut, 10.1 milyon metrekaresi konut dışı ve 8.4 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanım amacına göre bakıldığında da en yüksek yüzölçüm payına 25.6 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3.9 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi. Sanayi ve depo inşası için verilen ruhsatların yüzölçümü 2010 yılının 4’üncü çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. PANDEMİ sonrası sayısı hızla artan müstakil konutlar için verilen ruhsatlar ise geçen yılın aynı dönemine yakın seviyede gerçekleşti. Yılın ikinci çeyreğinde 2.7 milyon metrekare ve 12 bin 151 müstakil konut için ruhsat verildi.

4 RUHSATTAN 1’İ İSTANBUL İÇİN

İkinci çeyrekte en çok konut ruhsatı 46 bin 870 adetle İstanbul için verildi. Yani her dört ruhsattan biri İstanbul için düzenlenmiş oldu. İstanbul’u 13 bin 472 adet ile Antalya, 13 bin 4 adet ile Ankara izledi. Ayrıca depremin izleri ruhsatlara da yansıdı. Kahramanmaraş’ta ruhsat verilen daire sayısı için ‘bilgi yok’ denilirken, Adıyaman’da sayı 22’de, Hatay’da 28’de kaldı. Malatya’da 582, Gaziantep’te ise 696 konut için ruhsat verildi.