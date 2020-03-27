Konut taksitleri ertelendi

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz.”

Bakanlıktan yapılan açıklamada bankalarda yaklaşık 230 bin konut ve işyeri ile 486 adet arsanın geri ödemesinin devam ettiği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi: “Koronavirüse karşı devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirlere ilave olarak, vatandaşlarımızın banka şubelerinde oluşabilecek sağlık risklerinin önüne geçilmesi, ayrıca ekonomik yaşama ilişkin olası hasarları en aza indirebilmek için nakit akışı bozulup ödeme sorunu yaşayabilecek olan arsa, konut ve işyeri alıcılarımızın taksit ödemeleri kapsamında; 2020 yılına ait nisan ve mayıs taksit geri ödemelerinin faizsiz olarak ertelenmesi ve 2020 haziran ayından itibaren taksit geri ödemelerinin başlatılması, ertelenen taksit geri ödemelerinin (2 taksit) ise 2020 temmuz ayı dönem artışı yapıldıktan sonra temmuz-aralık aylarına ait oluşacak geri ödeme taksitlerine ilave edilmek suretiyle 6 eşit taksit halinde tahsil edilmesine karar verilmiştir.”