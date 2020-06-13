Konut seferberliğine faiz desteği

Kamu bankalarının konut kredi faizini düşürmesiyle başlayan, Emlak Konut GYO ile devam eden konut seferberliğine Kalyon Holding’in gayrimenkul sektöründeki şirketi Kalyon Gayrimenkul de katıldı. Şirket ilk konut projesi olan Nevbahar Üsküdar ile gayrimenkul sektöründeki seferberlik hamlesine destek vereceğini açıkladı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu,”Türkiye’de konut tarafında hiçbir zaman bir talep sorunu olmadı. Gayrimenkul alıcısı hiçbir zaman alım iştahını kaybetmedi. Sadece bir talep ertelemesi dönemi yaşadık. Şu an da ekonomi tabiriyle ‘ertelenmiş taleplerin’ devreye girdiği bir süreçteyiz. Özellikle kamu bankalarının destek paketleri ve Emlak Konut GYO’nun son kampanyası, sektöre müthiş bir ivme getirdi” dedi.

KAMPANYA BAŞLATTI

Konuta erişimi kolaylaştıracak kampanyaları hakkında bilgi veren Mehmet Kalyoncu, “120 ayda vade oranımızı, 1 milyon TL’ye kadar olan tutar için yüzde 0.56’ya kadar çektik. 1 milyon TL’nin üzerinde ise yine sektör ortalamasının 30 baz puan altında, yüzde 0.66’lık bir vade oranı sunuyoruz. Bunun yanında dileyen müşterilerimiz de 750 bin TL’ye kadar yüzde 0.64, 12 ay ödemesiz vade farkını kullanabiliyor” diye konuştu. Üsküdar projelerinde konutları Aralık 2020’de teslim edeceklerini belirten Kalyoncu, “Bugün bu cazip kampanyalarla evini alanlar, dilerlerse satın aldıkları evin taksiti daha başlamadan evlerinde oturabilecek” dedi. Kalyoncu, Üsküdar projesinde yer alan Nevçarşı’nın da eylül ayının başında en az yüzde 70 dolulukla açmayı hedeflediklerini dile getirdi.

300 MİLYON EURO YATIRIM

Gayrimenkul sektörünün geleceğine güvendiklerini ve salgın sürecinin yatırım takvimini etkilemediğini belirten Mehmet Kalyoncu, “Bizim için gayrimenkul geliştirmek sadece beton çimento ve demir kullanarak bina yapmaktan ibaret değil. İnsanların mutlu olacakları ruha sahip yaşam alanları üretmeye devam edeceğiz. 2021’de Beykoz’da butik bir konut projesi hayata geçireceğiz. Bir de İstanbul Havalimanı’na yakın eğlence merkezi projemiz var. 2021 yılı itibariyle 300 milyon Eurro yatırım sürecini başlatacağız” şeklinde konuştu.

SOSYAL TESİSE ÇALIŞMA ODASI

Kiralanabilir alanı 30 bin metrekareyi bulan Nevçarşı isimli çarşı alanı ile öne çıkan Nevbahar projesinde farklı tipte toplam 169 konut yer alıyor. Pandemi süreciyle birlikte evlerde geçirilen zamandaki artışla birlikte tüketicilerinin taleplerinin değiştiğini dile getiren Kalyon Gayrimenkul Genel Müdürü Çağın Işıkdağ, “Nevbahar projesi içindeki bahçeli ve teraslı evlere talep arttı. Dairelerimizde 25 ile 150 metrekare arasında teraslar var. Bunun yanında yeni dönem için projeye paketlerin dezenfekte edildiğini kargo odası dahil ediyoruz. Ayrıca koronayla birlikte evden çalışma arttı, bu durumu da göz önüne alarak sosyal tesislere çalışma alanları kuracağız” diye konuştu.

ZAM YAPAN İTİBAR KAYBEDER

Konut kredi faizlerinin düşmesi ve kampanyalarla birlikte konut pazarı canlanınca kimi mülk sahipleri ve firmalar yüzde 25’e varan oranda zam yaptı. Bu durumu değerlendiren Mehmet Kalyoncu şunları söyledi: “İnşaat maliyetlerinde son yıllarda yaşanan artış konut geliştiricileri tarafından satış fiyatlarına yansıtılamadı. Bunun sürdürülebilir olmadığı zaten herkesin malumuydu. Fakat planlanan bir fiyat artışı politikası dışında fırsattan istifade diye düşünülerek yapılan makul olmayan zamlar kabul edilemez. Konut kredi paketleri açıklandıktan sonra satış ofisimizde ciddi bir hareketlilik oluştu. İlk gelenler biraz çekinerek ‘Zam yaptınız mı’ diye sorarak geldi. Bu süreçte faizler düştü, kredi paketleri açıklandı diye asla zam yapma fırsatçılığı yapmadık. Bunu yapan firmalar da itibar kaybeder.”