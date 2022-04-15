Konut satışları yüzde 20 arttı

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Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve %17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ve %9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25 konut ile Ardahan, 82 konut ile Bayburt ve 103 konut ile Tunceli oldu.

KONUT SATIŞLARI OCAK-MART DÖNEMİNDE %21,7 ARTTI

Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,7 artışla 320 bin 63 olarak gerçekleşti.

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İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 30 BİN 271 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %38,8 artış göstererek 30 bin 271 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %22,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,7 artışla 68 bin 342 oldu.

Mart ayındaki ipotekli satışların, 7 bin 767'si; Ocak-Mart dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 485'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 103 BİN 899 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,2 artarak 103 bin 899 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %77,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,6 artışla 251 bin 721 oldu.





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Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9 artarak 38 bin 337 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %28,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 artışla 94 bin 437 olarak gerçekleşti.Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,1 artış göstererek 95 bin 833 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %71,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,5 artışla 225 bin 626 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA ŞUBAT AYINDA 5 BİN 567 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ



Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,0 artarak 5 bin 567 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 245 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 434 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,1 artarak 14 bin 344 oldu.



ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI



Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 784 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 741 konut ile Irak, 547 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

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