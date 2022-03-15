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Konut satışları Şubat'ta arttı

#Konut#Satış#TÜİK
Konut satışları Şubatta arttı

Konut satışları geçtiğimiz yılın Şubat ayına göre yüzde 20.1 oranında artarak 97 bin 587 adet olarak gerçekleşti.

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Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 artarak 97 bin 587 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 464 konut satışı ve %8,7 pay ile Ankara, 5 bin 575 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 47 konut ile Bayburt oldu.

Konut satışları Şubatta arttı

 

KONUT SATIŞLARI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE %22,5 ARTTI

Konut satışları Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,5 artışla 185 bin 893 olarak gerçekleşti.

Konut satışları Şubatta arttı

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İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 19 BİN 888 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %35,6 artış göstererek 19 bin 888 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,9 artışla 38 bin 71 oldu.

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DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 77 BİN 699 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,7 artarak 77 bin 699 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %79,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,9 artışla 147 bin 822 oldu.

Konut satışları Şubatta arttı

 

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 28 BİN 897 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,8 artarak 28 bin 897 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %29,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,3 artışla 56 bin 100 olarak gerçekleşti.

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İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 68 BİN 690 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,6 artış göstererek 68 bin 690 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %70,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,8 artışla 129 bin 793 olarak gerçekleşti.

Konut satışları Şubatta arttı

 

YABANCILARA ŞUBAT AYINDA 4 BİN 591 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,9 artarak 4 bin 591 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 958 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 99 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara izledi.

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Konut satışları Şubatta arttı

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,6 artarak 8 bin 777 oldu.

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ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI

Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 711 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 633 konut ile Irak, 509 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

Konut satışları Şubatta arttı

 

 

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#Konut#Satış#TÜİK

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