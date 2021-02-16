Konut satışları geriledi

Konut satışında yıla düşüşle başlandı. 2020 yılında pandemiye rağmen yaklaşık 1.5 milyon konut satışıyla tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine yılın ilk ayında satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37.9 azalarak 70 bin 587 oldu ve böylece en kötü ocak ayı satışı gerçekleşti.

FAİZ ETKİSİ GÖRÜLDÜ

Geçen yıl rekor getiren en önemli faktör kamu bankalarının düşük faiz kampanyası olmuştu. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında geçerli olan kampanya ile bekleyen talep alıma dönmüştü. Birinci elde yüzde 0.64, ikinci elde yüzde 0.74’e kadar düşen faizler eylül itibarıyla artışa başlayınca satışlarda gerileme görüldü. Faiz etkili bu düşüş ocak ayında da kendini gösterdi. Kredili satış ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74.6 azalış göstererek 10 bin 732’ye geriledi. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 15.2 oldu. Geçen yıl kampanyalı dönemde bu oran yüzde 57’ye kadar çıkmıştı. Bugün konut kredi faizlerinin yüzde 1.35 ile 1.90 arasında olması nedeniyle yılın ilk çeyreğinde toparlanma beklenmiyor.

İKİNCİ EL ÖNDE

Ocak ayında satılan konutların büyük kısmı ikinci el oldu. Türkiye genelinde satılan sıfır konut sayısı 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.2 azalarak 22 bin 268’e geriledi. Toplam konut satışları içinde sıfır konut satışının payı yüzde 31.5 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 37.7 azalış göstererek 48 bin 319 olarak gerçekleşti.

YABANCIYA SATIŞ %31.5 AZALDI

Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları, ocak ayında yıllık bazda yüzde 31.5 azalarak 2 bin 675’e geriledi. Ocak ayında yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 1.380 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 462 konut satışı ile Antalya, 179 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Bursa izledi.



Türkiye’den ocakta en çok İran vatandaşları konut satın aldı. 459 konut alan İran vatandaşlarını sırasıyla, 385 konut ile Irak, 260 konut ile Rusya, 168 konut ile Afganistan ve 88 konut ile Yemen izledi.