Konut satışını ‘kapanma’ vurdu

Mayıs ayında banka kredili satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.9 düşüşle 10 bin 560’a gerilerken, peşin ve senet gibi diğer konut satışları yüzde 49.8 artarak 48 bin 606’ya yükseldi. Ülke genelinde ilk defa satılan konut sayısı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 18 bin 204 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 20.2 artış göstererek 40 bin 962 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106.5 artarak bin 776’ya çıktı.



Grafik: Ümit ATALAY





SON 1 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Geçen yıl koronavirüs etkisi ile nisan ve mayıs aylarında konut satışlarında ciddi gerileme yaşanmıştı. Nisanda satışlar 42 bin 783’e, mayısta ise 50 bin 936’ya kadar düşmüştü. Bu nedenle bu yıl mayıs ayı rakamlarında baz etkisi yaşandı. Koronavirüsle mücadele için 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen tam kapanma da satışlarda gerilemeye neden oldu. Mayıs ayında konut satışları son 1 yılın en düşük seviyesini gördü.

Ocak-mayıs dönemine bakıldığında ise konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.8 azalışla 418 bin 79 olarak gerçekleşti. Bu dönemde banka kredili satışlar yüzde 54.3 azalışla 75 bin 290, peşin ve senet gibi diğer satış türleri ise yüzde 27 artışla 342 bin 789 oldu. Yılın ilk 4 ayında ilk defa satılan konutlar yüzde 8.2 düşüşle 127 bin 786, ikinci el konut satışları yüzde 1.8 düşüşle 290 bin 293’e geriledi. Ocak-mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24.9 artarak 15 bin 740 oldu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara