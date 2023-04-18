Konut satışında düşüş sürüyor! Deprem ve yüksek fiyat etkisini gösterdi

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Kahramanaraş depremlerinin yarattığı yıkım, artan fiyatlar ve ihtiyaç duyan kesime yönelik üretim olmaması konut satışlarını olumsuz etkiliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre konut satışında şubatta başlayan gerileme mart ayında da devam etti. Geçen ay ülke genelinde yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.4 azalarak 105 bin 476 oldu. Ocakta yaklaşık 98 bin, şubatta 80 bin bandında olan satışların mart ayında 100 bini aşması dikkat çekti. Konut kredi faizinin yüzde 0.69’a kadar düştüğü kampanya sınırlı da olsa satışlarda etkisini gösterdi. Ocak-mart dönemine bakıldığında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş yüzde 11.5 olurken, ilk çeyrekte toplam 283 bin 215 kişi ev sahibi oldu.



KREDİLİ SATIŞ PAYI ARTTI



Banka kredili konut satışı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.5 azalarak 25 bin 262’ye geriledi ve toplam satış içinde kredili olanların payı yüzde 24’e yükseldi. Kredili satış payı böylece son 9 aydaki en yüksek oranı gördü. Peşin ve senet gibi diğer satış yöntemlerindeki düşüş ise yüzde 22.8 oldu ve bu yollarla 80 bin 214 konut sahibini buldu. Hem fiyatlar hem de yeni konut üretimindeki yavaşlama nedeniyle ikinci elin ağırlığı mart ayında da devam etti. Sıfır konut satışı marta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.2 azalarak 32 bin 899’a geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31.2 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 24.3 düşerek 72 bin 577’ye geriledi. Toplam satış içinde ikinci elin payı yüzde 68.8 olarak hesaplandı.

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ÜÇ EVDEN BİRİNİ RUSLAR ALDI

YABANCILARA yapılan konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.7 azalarak 3 bin 415 oldu. Savaşın ardından Türkiye’ye akın eden Ruslar, geçen yıl nisan ayında Türkiye’den ev alan yabancılar sıralamasında zirveye yerleşmişti ve hâlâ yerini koruyor. Martta Rusya vatandaşları Türkiye’den bin 175 ev aldı ve toplam SATIŞ içindeki payları yüzde 34.40 oldu. Rusları sırasıyla 472 konutla İran, 165 konutla Irak ve 160 konutla Ukrayna vatandaşları izledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında il olarak ilk sırayı bin 324 satışla Antalya aldı. Antalya’yı bin 90 konut satışıyla İstanbul ve 240 konut satışıyla Mersin takip etti. Yılın ilk çeyreğinde yabancılara 10 bin 926 konut satıldı.

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DEPREM BÖLGESİNDE NE OLDU?

DEPREMİN etkilediği 11 ile baktığımızda en büyük gerileme yıkımın en çok olduğu Hatay’da gerçekleşti. Bölgede ayakta kalan bina az olduğu için mart ayında satışlar geçen yıla göre yüzde 91.37 geriledi. Diğer illerde ise düşüşler şöyle oldu; Adana yüzde 31.60, Adıyaman yüzde 62.18, Diyarbakır yüzde 28.58, Gaziantep yüzde 50.57, Kahramanmaraş yüzde 39.22, Kilis yüzde 43.84, Malatya yüzde 42.80, Osmaniye yüzde 70.74, Şanlıurfa yüzde 43.78. Elazığ’da ise alınan göçle satışlar yüzde 29.31 arttı. Öte yandan beklenen DEPREM nedeniyle de İstanbul’da gerileme ülke ortalamasını geçti ve yüzde 24.22 oldu.