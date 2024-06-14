Konut satışında düşüş sürüyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayıs ayında ülke genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.4 azalarak 110 bin 588 oldu. Şubat ayında deprem kaynaklı baz etkisiyle yaşanan artışı dikkate almazsak, Ağustos 2023’ten bu yana düşüşün sürdüğü görüldü. Adet bazında bakıldığında ise, mayısta yılın en yüksek satış rakamına ulaşılması dikkat çekti.

BANKASIZ ALINIYOR

Yüzde 4’ü aşan faizlerin etkisiyle banka kredili satışlar düşmeye, peşin ve senetli alımlar artmaya devam etti. Mayıs ayında banka kredili satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63.9 gerilime göstererek 9 bin 909 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı 9 olarak açıklandı. Peşin ve senet gibi diğer satış türleri ise yüzde 17.3 artarak 100 bin 679 oldu. Böylece toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91 olarak gerçekleşti.

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Sıfır konut ve ikinci el ayrımına bakıldığında; fiyat avantajıyla ikinci elin üstünlüğü sürse de toplam satıştaki payı gerilemeye başladı. Hem deprem sonrası yeni konuta olan talep hem de ikinci elde de seçeneklerin azalması etkisini gösterdi. Geçen yıl yüzde 28’e kadar düşen sıfır konut payı mayısta yüze 32.2 oldu. Yine geçen yıl yüzde 72’e yaklaşan ikinci el payı ise yüzde 67.8’e geriledi.

YABANCI DA AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları mayısta yıllık yüzde 34.8 azalarak 2 bin 64 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancıya satışın payı yüzde 1.9 olarak hesaplandı. Yabancılara konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 797 ile Antalya, 668 ile İstanbul ve 164 ile Mersin oldu. Mayıs ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 437 ile Rusya, 207 ile İran ve 171 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.