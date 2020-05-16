Konut satışına virüs etkisi

Ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldüğü için mart ayında konut satışlarında korona etkisini görmedik. Ancak nisanda durum değişti. Geçen ay ülke genelinde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 60.6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55.5 azaldı. Nisanda 42 bin 783 kişi ev sahibi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013 yılından bu yana aylık konut satışlarını açıklıyor. Nisan ayındaki satış o tarihten bu yana görülen en düşük rakam oldu. Ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.9 artış yaşandı ve 383 bin 821 konut satıldı.

Banka kredili satış nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.9 gerileyerek 17 bin 88 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payının yüzde 39.9 olması alım yapanların bankaları da tercih ettiğini gösterdi. Birinci el ve ikinci el ayrımına baktığımızda uzun süredir olduğu gibi 2. elin ön planda olduğunu görüyoruz. İkinci el konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52.1 azalış göstererek 27 bin 935’e geriledi. Satılan sıfır konut sayısı yüzde 60.7 düşüşle 14 bin 848 oldu.

Sorun küresel olunca yabancıya satışlar da düştü. Nisanda yabancıya konut satışı Haziran 2013’ten bu yana en düşük rakamı gördü. Geçen ay yabancıya konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78.8 azalarak 790 oldu.