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Konut satışına deprem freni: 21 ayın en düşük seviyesi

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#Deprem#TÜİK#Antalya
Konut satışına deprem freni: 21 ayın en düşük seviyesi
Gülistan ALAGÖZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 07:00

Yaşanan deprem felaketi konut satışlarında sert düşüşe yol açtı.

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Deprem bölgesinde hayatın durması, diğer illerde de evlerin depreme karşı güvenliğiyle ilgili soru işaretleri gerilemede etkili oldu. Ülke genelinde konut satışı şubatta yıllık yüzde 18 azaldı ve 80 bin 31 kişi ev sahibi oldu. Böylece koronavirüs nedeniyle kapanmaların yaşandığı Mayıs 2021 tarihinden bu yana en düşük seviye kaydedildi. Banka kredili konut satışı şubatta yüzde 12.7 düşüş göstererek 17 bin 377 oldu, kredili satışın payı da yüzde 21.7 olarak hesaplandı. Peşin ve senet gibi diğer satış türleri de yüzde 19.3 azalarak 62 bin 674 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 78.3 olarak gerçekleşti. Satışlarda ikinci el ağırlığını korumaya devam etti. Şubatta sıfır konut satışı yüze 18.8 azalarak 23 bin 476’ya düştü. İkinci el ise yüzde 17.7 azalarak 56 bin 555 oldu. Toplam satışta ikinci el konut satışının payı yüzde 70.7’ye kadar çıktı.

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YABANCIYA SATIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 azaldı ve 3 bin 350 oldu. Toplam satışta olduğu gibi, yabancıya satışta da son 21 ayın en düşük seviyesi görüldü. Yabancıya satışta ilk sırayı bin 261 konut ile Antalya aldı. Antalya’yı bin 133 konut ile İstanbul ve 225 konut ile Mersin izledi. Türkiye’den ev alan yabancılar listesinde Rusya zirvedeki yerini korumaya devam etti. Şubat ayında Rusya vatandaşları Türkiye’den bin 183 konut aldı ve böylece Rusların payı yüzde 35 oldu. Rusları 446 konut ile İran, 173 konut ile Irak, 142 konut ile Ukrayna vatandaşları takip etti.

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11 İLDE DÜŞÜŞ YÜZDE 60’I AŞTI

- Depremin etkilediği 11 ilde yaşanan gerileme ülke genelinin çok üzerinde oldu. Ocak ayında 12 bin 992 olan 11 ilin toplam satışı, şubatta 5 bin 132’ye geriledi ve aylık düşüş yüzde 60.50 olarak gerçekleşti. Geçen yıl şubatta ise 11 ilde 12 bin 9 konut satılmıştı. Bu da yıllık düşüşün yüzde 57’yi aştığını gösterdi.

KAMPANYA ETKİSİ GÖRÜLMEDİ

- Orta gelirli vatandaşların ev sahibi olması için hazırlanan kampanya 24 Şubat’ta devreye girdi. Bu nedenle geçen ay yapılan satışlara olumlu yansımadı. Kredi faizinin yüzde 0.69’a kadar düştüğü, vadenin 15 yıla çıktığı kampanya ile mart satışlarında toparlanma bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre BDDK’nın konut kredi limitlerini arttırması da önümüzdeki günlerde etkisini gösterecek.

 

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#Deprem#TÜİK#Antalya

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