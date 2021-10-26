Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Öğrenciler yüz yüze eğitimde zorluk yaşıyor ama... Velilerin de ödevi ağırÖğrenciler yüz yüze eğitimde zorluk yaşıyor ama... Velilerin de ödevi ağır#Ödev
Faiz indirimi geldi, satışların artması bekleniyor... Konut piyasası hareketlenecekFaiz indirimi geldi, satışların artması bekleniyor... Konut piyasası hareketlenecek#Faiz İndirimi
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilklerin gecesi 50 maç sonra...Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilklerin gecesi! 50 maç sonra...#Beşiktaş
Bakan Kocanın sözleri harekete geçirdi... Yeni adım geldiBakan Koca'nın sözleri harekete geçirdi... Yeni adım geldi#Aşı
Büyükelçilerin sınır dışı krizi nasıl aşıldıBüyükelçilerin sınır dışı krizi nasıl aşıldı?#Büyükelçi
2021in en değerli markaları açıklandı: Devler sıralamasında bakın hangisi birinci2021'in en değerli markaları açıklandı: Devler sıralamasında bakın hangisi birinci!#Değerli Markalar
Türkiyeden iklim çıkarması... 32 yıllık yol haritasının taslağı hazırlandıTürkiye'den iklim çıkarması... 32 yıllık yol haritasının taslağı hazırlandı#İklim Yasası
Mahkemede ‘yabancı’ hukuku karmaşasıMahkemede ‘yabancı’ hukuku karmaşası#MAHKEME
NASA Başkanından şok sözler: Yalnız değilizNASA Başkanı'ndan şok sözler: Yalnız değiliz#NASA
ABDden büyükelçilerin geri adım atmasının ardından çok önemli Türkiye açıklamasıABD'den büyükelçilerin geri adım atmasının ardından çok önemli Türkiye açıklaması#ABD
Erdoğan büyükelçilerin geri adımını değerlendirdi: Daha dikkatli olacaklarına inanıyoruzErdoğan büyükelçilerin geri adımını değerlendirdi: Daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Larin, Kartalı uçurdu Beşiktaş derbide G.Sarayı devirdiLarin, Kartal'ı uçurdu! Beşiktaş derbide G.Saray'ı devirdi#Süper Lig
En acı ölüm 4 yaşındaki oğlu gözlerinin önünde can verdiEn acı ölüm! 4 yaşındaki oğlu gözlerinin önünde can verdi#Zonguldak
Derbi sonrası Galatasarayda Fatih Terimden penaltı tepkisi Bırakması lazımdıDerbi sonrası Galatasaray'da Fatih Terim'den penaltı tepkisi! "Bırakması lazımdı"#Galatasaray
Son hali şaşkına çevirdi Futbolu bıraktı ancak...Son hali şaşkına çevirdi! Futbolu bıraktı ancak...#Henri Bienvenu
HABERLEREkonomi Haberleri

Konut piyasası hareketlenecek

#Faiz İndirimi#Konut Piyasası#İnşaat
Konut piyasası hareketlenecek

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası gözler konut kredi faizleri için kamu bankalarına çevrilmişti. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından dün yapılan ortak açıklamayla kredi faizlerinde indirime gidildiği belirtildi. Peki bu durum konut satışlarını nasıl etkileyecek? Gayrimenkul sektörü temsilcilerine göre faiz indirimi ve kur hareketi konut satışlarını hareketlendirecek. Yastık altı birikimi olanların, mevduatta para tutanların, dolar ya da altın yatırımcılarının bu dönemde gayrimenkule yönelmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

YASTIK ALTI VE MEVDUAT

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, tüketicilerin kredi faizine karşı çok duyarlı olduğunu, faiz indirim hamlesiyle bekleyenlerin alıma geçeceğini ifade etti. Kamu bankalarının yanında geliştirici firmaların da sağlayacağı ek avantajlar olacağını belirten Elmas, “Bir yandan kamu bankasının avantajı olacak. Diğer yandan firmalar da kendi içinde destekler adımlar atacak. Böylece hibrit bir modelle konut satışları artacak” dedi. Faiz kadar dolardaki yükselişin de konut piyasasını etkileyeceğini dile getiren Elmas, “Yastık altı birikimi olanlar, dolarda, altında ya da mevduatta olanlar bu dönemde faiz avantajını da kullanarak konuta yönelecek. Hatta faiz indirimi gelmeden dolardaki artış sonrası bunun sinyallerini almaya başladık. Geçen hafta sonu satış ofislerinde böyle bir hareketlilik oluştu” şeklinde konuştu.

Kamu bankaları açıkladı Konut kredisi faizleri düşürüldü: İşte yeni oranlar

İlgili Haber:Kamu bankaları açıkladı! Konut kredisi faizleri düşürüldü: İşte yeni oranlar

‘0.80’E ÇEKİLEBİLİR’

Haberin Devamı

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım ilk etapta özellikle ikinci el konutlarda yeni bir alım dalgası beklediklerini belirtti. Durbakayım, “Gerek dövizde gerçekleşecek kâr satışları, gerekse düşük faiz indiriminin sağladığı avantaj yatırım amaçlı satışlarda artış sağlayacak” dedi. Faiz indiriminin birinci el konutlarına yansıması adına özel bir kampanyanın gerektiğini ifade eden Durbakayım, “Geçen sene olduğu gibi kamu bankaları ve Emlak Konut önderliğinde ve sadece birinci el konutları kapsayan faiz kampanyası, ekonominin dinamosu olan gayrimenkul sektörü için yeni bir can suyu olacaktır. Arzu ettiğimiz kampanya faizinin, geçen seneki gibi yüzde 0.64 seviyelerinde olmasını beklemiyoruz. Ama aylık bazda yüzde 0.99’un altında olması ve kampanya süresinin ise en az bir yıl olmasının süreklilik açısından daha verimli olacağını düşünüyoruz. Faizin yüzde 1’in altına inmesiyle birçok inşaat firması da bu girişime olumlu destek verecektir. Firmaların da bir miktar faizi sübvanse etmesiyle oran yüzde 0.80’e kadar düşebilir” ifadelerini kullandı. Durbakayım, faiz indiriminde özel bankaların da elini taşın altına koyması gerektiğini ekledi.

FAİZ DÜŞÜNCE FİYAT ARTAR MI?

Haberin Devamı

Faiz indirimi sonrası tüketiciler, durumu fırsata çevirenlerin fiyatları arttırdığı eleştirisinde bulunuyor. Elmas, “Konut kredi faizi düşünce firmalar fiyatları yükseltiyor mu?’ sorusuna şu yanıtı verdi: “Kurumsal firmalar faiz kaynaklı fiyatlarını değiştirmez. Birinci el üreticiler satmak, taahhütlerini yerine getirmek istiyor. Bahsi geçen bir günde fiyat artışı 2. el piyasada gözlemleniyor. Bunu geçmişte yapılan faiz kampanyalarında da gördük.” Faizlerden bağımsız maliyet kaynaklı fiyat artışlarının ise kaçınılmaz olduğunu belirten Altan Elmas, “1.5 ay önce 7 bin 200 lira olan demir bugün 8 bin 500 lira. Döviz kuru hemen maliyete yansıdı. Dolayısıyla konut fiyatı da artacaktır. Ama bugünden yarına değil” diye konuştu.

İlgili Haberler:

Songül Karlı da modaya uyduSon dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine
Haberle ilgili daha fazlası:
#Faiz İndirimi#Konut Piyasası#İnşaat

BAKMADAN GEÇME!

Songül Karlı da modaya uydu

Songül Karlı da modaya uydu

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna Tekmene sağlık Emine

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Bu hastalık saç baş yolduruyor Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!