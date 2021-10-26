Konut piyasası hareketlenecek

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YASTIK ALTI VE MEVDUAT

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, tüketicilerin kredi faizine karşı çok duyarlı olduğunu, faiz indirim hamlesiyle bekleyenlerin alıma geçeceğini ifade etti. Kamu bankalarının yanında geliştirici firmaların da sağlayacağı ek avantajlar olacağını belirten Elmas, “Bir yandan kamu bankasının avantajı olacak. Diğer yandan firmalar da kendi içinde destekler adımlar atacak. Böylece hibrit bir modelle konut satışları artacak” dedi. Faiz kadar dolardaki yükselişin de konut piyasasını etkileyeceğini dile getiren Elmas, “Yastık altı birikimi olanlar, dolarda, altında ya da mevduatta olanlar bu dönemde faiz avantajını da kullanarak konuta yönelecek. Hatta faiz indirimi gelmeden dolardaki artış sonrası bunun sinyallerini almaya başladık. Geçen hafta sonu satış ofislerinde böyle bir hareketlilik oluştu” şeklinde konuştu.

‘0.80’E ÇEKİLEBİLİR’

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İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım ilk etapta özellikle ikinci el konutlarda yeni bir alım dalgası beklediklerini belirtti. Durbakayım, “Gerek dövizde gerçekleşecek kâr satışları, gerekse düşük faiz indiriminin sağladığı avantaj yatırım amaçlı satışlarda artış sağlayacak” dedi. Faiz indiriminin birinci el konutlarına yansıması adına özel bir kampanyanın gerektiğini ifade eden Durbakayım, “Geçen sene olduğu gibi kamu bankaları ve Emlak Konut önderliğinde ve sadece birinci el konutları kapsayan faiz kampanyası, ekonominin dinamosu olan gayrimenkul sektörü için yeni bir can suyu olacaktır. Arzu ettiğimiz kampanya faizinin, geçen seneki gibi yüzde 0.64 seviyelerinde olmasını beklemiyoruz. Ama aylık bazda yüzde 0.99’un altında olması ve kampanya süresinin ise en az bir yıl olmasının süreklilik açısından daha verimli olacağını düşünüyoruz. Faizin yüzde 1’in altına inmesiyle birçok inşaat firması da bu girişime olumlu destek verecektir. Firmaların da bir miktar faizi sübvanse etmesiyle oran yüzde 0.80’e kadar düşebilir” ifadelerini kullandı. Durbakayım, faiz indiriminde özel bankaların da elini taşın altına koyması gerektiğini ekledi.

FAİZ DÜŞÜNCE FİYAT ARTAR MI?

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Faiz indirimi sonrası tüketiciler, durumu fırsata çevirenlerin fiyatları arttırdığı eleştirisinde bulunuyor. Elmas, “Konut kredi faizi düşünce firmalar fiyatları yükseltiyor mu?’ sorusuna şu yanıtı verdi: “Kurumsal firmalar faiz kaynaklı fiyatlarını değiştirmez. Birinci el üreticiler satmak, taahhütlerini yerine getirmek istiyor. Bahsi geçen bir günde fiyat artışı 2. el piyasada gözlemleniyor. Bunu geçmişte yapılan faiz kampanyalarında da gördük.” Faizlerden bağımsız maliyet kaynaklı fiyat artışlarının ise kaçınılmaz olduğunu belirten Altan Elmas, “1.5 ay önce 7 bin 200 lira olan demir bugün 8 bin 500 lira. Döviz kuru hemen maliyete yansıdı. Dolayısıyla konut fiyatı da artacaktır. Ama bugünden yarına değil” diye konuştu.