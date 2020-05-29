Konut kredisinde en düşük faiz oranı, otomobilde yeni kampanya! İşte yeni kredi paketi...

Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerini bertaraf etmek için bugüne kadar 260 milyar liralık destek paketi açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, normalleşme süreci için de çalışma yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın normalleşme süreci için üzerinde çalıştıklarını açıkladığı yeni destek paketlerinin ayrıntıları belli oldu. Vatandaşların çeyizden tatile kadar birçok alandaki ihtiyaçlarını karşılamak için finansman sağlanacak. Kamu bankalarının bugün açıklama yapması bekleniyor.

TURİZME ÖZEL KAYNAK



Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre, vatandaşların birçok alandaki ihtiyaçları için uygun maliyet ve vadeyle kaynak sağlayacak olan kredi paketi aynı zamanda yerli üretimi destekleyecek. Ekonomi kaynaklarından alınan bilgiye göre, kamu bankalarının yürüttüğü çalışmalar kapsamında düşük maliyetli krediler, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya, ev tekstili, bisiklet-motosiklet, çeyizlik eşya sektörleri için verilecek. Böylece hem vatandaşın sosyal ihtiyaçları uygun maliyetlerle finanse edilecek hem de bu sektörler desteklenmiş olacak. Turizm için de paketler hazırlanıyor. Yaş gruplarına özel tatil kredileri sağlanacak. Kredi, çalışanlar ve emekliler için ayrı koşullarda olacak. Emeklilere tatil ve seyahat için daha uygun maliyetli kredi verilecek.

UCUZ KONUT KREDİSİ



Kamu bankaları, uzun vadeli konut kredisi verecek. Konut kredisinde bugüne kadar uygulanan en düşük faiz oranının geçerli olacağı bir paket hazırlandı. Orta gelir grubuna uzun vadede ve tarihi düşük maliyetlerle konut kredisi sağlanacak.

OTOMOBİL ALACAKLAR İÇİN YENİ KAMPANYA



Türkiye'de üretilen otomobiller için kamu bankalarının geçtiğimiz aylarda yaptığı kampanyalar, daha uygun koşullarda yeniden hayata geçirilecek. Kamu bankalarının kredi paketlerini açıklamasının ardından özel bankaların da benzeri uygulamalara gitmesi bekleniyor.

260 MİLYARLIK DESTEK VERİLDİ



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, salgınla mücadele döneminde yaşama geçirilen destek paketlerinin 260 milyar lirayı geçtiğini belirterek, çarpan etkisiyle 600 milyara yakın olduğunu ifade etmişti. Hükümet uygun maliyetli, uzun vadeli İş'e Devam, Esnaf Destek ve Bireysel İhtiyaç kredileriyle vatandaşlara ve iş dünyasına destek olmuştu. Bu dönemde işverenlerden çalışanlara kadar pek çok kesime destek sağlandı.

ÖZTRAK'IN 'SOSYETE' YAKIŞTIRMASINA YANIT



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kendisine "sosyete" yakıştırmasıyla saldıran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a fotoğrafla yanıt verdi. Albayrak, büyüdüğü köylerinde, sırtında çay küfesiyle çekilmiş çocukluk fotoğrafını "Yenice köyü, Trabzon 1983...Hamdolsun..." notuyla Twitter hesabından paylaştı. Bakan Albayrak, önceki gün verdiği röportajda da "IMF'nin hazinecisi" olarak tanımladığı Öztrak'a,"Köyden çıkmış gelmiş bir adamın oğlu olarak ben sosyete olacağım, 7 ceddi 7 sülalesi dedesi, babası, amcası bakanlıklardan milletvekilliklerine kadar devletin bütün imkanlarını kullanacak." sözleriyle tepki göstermişti.