Konut kredisi hesaplama: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların konut kredisi faiz oranları ile ilgili yaptıkları açıklamalar, ev almak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili son açıklama Yapı Kredi’den geldi. Yapı Kredi’nin sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenlerin kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanılabileceği açıklandı. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut üreticisi müteahhit veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa konu edilen sıfır konutlardan satın alacak müşterilerimize özel 1.000.000 TL’ye kadar 0,79% , 1.000.001-1.500.000 TL arasında olan talepler için 0,94% faiz oranları ve 180 aya varan vadelerle,

Eşit taksitli, eşit anaparalı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif ödeme planlarıyla kredi kullanım imkanı.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ

Yapı Kredi’nin sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek.

Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.

YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

Yapı Kredi’nin sunduğu uygun faiz oranlı konut kredisine 444 0 445 telefon hattı, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi veya yapikredimortgage.com internet adresi üzerinden başvurulabilecek.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı % 0,94’dür. Sıfır Konut Kredisi ise %0,79’dür.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

Konut Kredisi Hesaplama Aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz.