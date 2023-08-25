Son dakika haberi! Konut kredilerine yeni düzenleme! İkinci evini almak isteyenler dikkat, işte yeni şartlar

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci konuta sahip olmak isteyenlere yönelik konut kredisi düzenlemesine gitti.

Düzenlemeye göre ikinci konutunu alacak olanların kredi tutarları yüzde 75 oranında azaltılacak.

BDDK’nın aldığı kararla “Konut kredilerinde kredi değer oranı tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutu varsa yüzde 75 azaltılarak uygulanacak” maddesi eklendi.

Başka bir deyişle ikinci konutunu alacak kişilere alınacak evin değerinin sadece yüzde 22.5’i kadar kredi verilecek. Örnek vermek gerekirse 5 milyon liralık konut için sadece 1 milyon 125 bin lira kredi kullanılabilecek, geri kalan 3 milyon 875 bin lira nakit olarak ödenecek.

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İSTİSNALAR SÖZ KONUSU

Köylerdeki ve 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında köy iken mahalleye dönüşen yerlerdeki konutların dikkate alınmamasına, ilgili il özel idarelerinden ve ilgili belediyelerden sahip olunan konutun söz konusu yerler ile aynı niteliğe sahip yerlerde olduğuna ilişkin resmi yazı alınması durumunda bu konutların da aynı kapsamda değerlendirilmesine ve birdeb fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç herhangi bir konut tapusunda yüzde 50 ve daha az hissesi olanların dikkate alınmamasına karar verildi.

BANKALARA YÖNELİK DÜZENLEME DE YAPILDI

Ayrıca, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplamasında; tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde bu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere ilişkin risk ağırlıklarının; Standart Yaklaşımın kullanılması durumunda yüzde yüz elli olarak uygulanmasına, İçsel Değerlendirmeye Dayalı (İDD) Yaklaşımların kullanılması durumunda, Standart Yaklaşım kullanılması durumunda söz konusu kredilere uygulanacak risk ağırlıkları ile yüzde yüz elli risk ağırlığının karşılaştırılması sonucu hesaplanacak artış oranlarının; İDD Yaklaşımları uyarınca hesaplanan risk ağırlıklarına uygulanarak artırılması şeklinde uygulanmasına,

Bu krediler için kredi riskine esas tutar hesaplamasında kredi riski azaltım tekniklerinin kullanılmamasına, Bahse konu yüksek risk ağırlıklarının işbu Kararın alındığı tarihten sonra kullandırılan yeni krediler için uygulanmasına karar verildi.