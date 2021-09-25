Konut harekâtı başlıyor

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KONUT piyasasında hem pandemi hem de maliyet artışı nedeniyle ara verilen yeni yatırımların bir bir devreye girmesi bekleniyor. Üretimde başlayacak bu hareketlilikte öncü adımı Emlak Konut GYO attı. Şirket, konut piyasasını canlandırmak ve bekleyen konut üreticilerini cesaretlendirmek için düğmeye bastı. 2021 yılının son çeyreğinde ekonomik faaliyetlerin sanayi ve konut sektörü başta olmak üzere tüm sektörler açısından olumlu olacağına ve büyümenin devam edeceğine inandıklarını belirten Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, “Biz de şirket olarak son çeyrekte İstanbul’da toplam 12 yeni projenin satışlarına başlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

35 BİN YENİ KONUT

Bu yıl başlayacakları projelerin Çekmeköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sarıyer Ayazağa, Avcılar ve Kartal ilçelerinde olacağını dile getiren Gedikli, 2022’de de üretime ara vermeden devam edeceklerini söyledi ve şu bilgileri verdi: “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre tasarladığımız toplam 15 bin bağımsız bölümü bu sene sonuna kadar satışa sunacağız. 2022 yıl sonuna kadar ise bunlara ilave olarak portföyümüzdeki mevcut arsaları da geliştirerek 20 bin bağımsız bölümü daha satışa sunmayı hedefliyoruz.”

CESARET VERECEK

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Yeni projelerin sektörde domino etkisi yapacağını ifade eden Hakan Gedikli, “Piyasada yeni ihalelerin yapılması, satışların başlaması ve vatandaşın bu projelere talep göstermesi diğer konut üreticilerini de harekete geçirecek. Arsası olanı, elinde sözleşmesi olanı, yani bekleyen üreticileri cesaretlendirecek. Geçen yıl haziran ve eylül ayında geliştirdiğimiz 2 ayrı ödeme sistemi döneminde sadece Emlak Konut GYO projeleri satış yapmadı, piyasadaki tüm firmalara yansıdı. Sadece İstanbul’a değil tüm Türkiye’ye yansıdı. Bu bir etki. Önümüzdeki günlerde özel sektörün de üretime başlayacağını kademe kademe görmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

5 YIL SIFIR FAİZ VE ARA ÖDEME FORMÜLÜ

KONUT fiyatlarındaki artışa da değinen Hakan Gedikli, “Salgının dünyadaki etkilerinden kaynaklı inşaat sektöründe maliyet artışları oldu. İstanbul’da arsa üretimi de kolay olmadığından fiyatlar bir miktar arttı. Biz fiyatların suni yükselmemesi için bazı ihalelerimizi yüksek teklifler nedeniyle iptal ettik. Şimdi yeni satışa sunacağımız projelerde de satın alma koşullarını iyileştireceğiz. Fiyatlar daha ulaşılabilir olsun diye 60 aya kadar vade farksız, ara ödemeli, taksit azaltıcı ödeme koşulları yapacağız” diye konuştu. Fiyatların ulaşılabilir olması adına yaşam alanlarını yeniden düzenlediklerini de söyleyen Gedikli şöyle devam etti: “Gereksiz geniş alanlar yerine daha küçük tipte, daha ulaşılabilir ama ihtiyaçları da karşılayacak, kullanılabilir dairelerle fiyatlar daha erişilebilir olacak. Yeni projelerimizi bu şekilde çalışacağız.”

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FİKİRTEPE’YE PRESTİJ CADDESİ

İSTANBUL Fikirtepe’de müteahhitlerin yarım bıraktığı kentsel dönüşüm projelerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devralmış, yeni projelerin de Bakanlık iştiraki olan Emlak Konut eliyle yapılmasına karar verilmişti. Yaklaşık 15 bin konutluk Yeni Fikirtepe projesi hakkında bilgi veren Hakan Gedikli, Bakanlık himayesinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getirdi ve şunları söyledi: “Fikirtepe’de bir masterplan yaparak, dağınık olan donatı alanlarını topladık. Artık 170 bin metrekare tek parçada yeşil alan olacak. Tüm parselleri yeniden geliştirdik. Cephesiyle, silüetiyle tüm alanı bir bütün olarak çalıştık. Ayrıca bölgeye çok büyük hareket getirecek bir prestij caddesi yapılacak. İstanbul’daki en iyi caddelerden biri olacak. İhaleleri tamamlıyoruz. 3 tane ihale yaptık, önümüzdeki ay 2 ihale daha yapacağız. Tahliyeler ekim ayında bitiyor. Artık Fikirtepe yıl sonu itibarıyla bir şantiye ve inşaat alanına dönecek.”