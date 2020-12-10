Konut fiyatları yüzde 26 arttı

Geyrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), ‘GYODER Gösterge’ Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2020-3. Çeyrek Raporu’nu yayınladı. Rapora göre üçüncü çeyrek konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49 arttı ve verilerin açıklanmasından bu yana çeyreklik bazda en yüksek seviyesine ulaşarak 536 bin 509 adet olarak gerçekleşti. Konut fiyatları da ağustos itibarıyla 1 yılda yüzde 26.22 arttı ve bugüne kadarki en yüksek artış oranı gözlemlendi. Haziran itibarıyla başlatılan konut kredisi kampanyasının etkisiyle düşük seyreden faiz oranları temmuz ve ağustos aylarında konut satışlarını ve konut fiyat artışlarını olumlu yönde etkiledi. Eylül itibarıyla faiz oranlarında kayda değer bir artış görüldü ve geçen yılın aynı ayına göre satışlarda yüzde 6.92 gerileme oldu. Raporda dikkat çeken diğer veriler şöyle;

Üçüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre, sıfır konut satışları yüzde 23.3 düştü. İkinci el ise yüzde 64 arttı. Yabancılara satışlarda yüzde 259.2 artış görüldü ve üçüncü çeyrekte yabancılara 11 bin 903 adet konut satıldı.

KREDİ HACMİ 277 MİLYAR TL

2019 yılı temmuz ayında başlayan konut kredisi faiz oranlarındaki azalış trendi 2020 yılı ağustos ayı sonu itibarıyla artış trendine girdi. 2020 yılı ağustos ayı başında yüzde 0.75 seviyesinde gerçekleşen konut kredisi faiz oranı, 2020 yılı Ekim ayında yüzde 1.17 seviyesine yükseldi. Aynı şekilde 2019 yılı temmuz ayı başında azalış trendine giren ve 2020 yılı ağustos ayı itibarıyla yüzde 9.22 seviyesine gerileyen yıllık faiz oranı ise, 2020 yılı ekim ayı sonunda yüzde 15.04 seviyesine yükseldi. 2020 yılı eylül sonunda konut kredisi hacmi 277 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Kamu mevduat bankalarının toplam konut kredisi hacmi içindeki payı 2019 yılı eylül ayında yüzde 54.7 seviyesindeyken, 2020 yılı eylül ayında yüzde 63.3’e yükseldi.

Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Fonu pazar büyüklüğü 30 Eylül itibarıyla 7 milyar TL seviyesine ulaştı. İhraç dönemi devam eden ve ilk defa yatırım alan fonlar da dahil olmak üzere toplam 46 gayrimenkul fonu yatırım aldı.

OFİS işleminde YÜZDE 15 ARTIŞ

Üçüncü çeyreğin sonunda İstanbul ofis pazarında genel arz 6.46 milyon metrekare olarak aynı seviyede kaldı. Üçüncü çeyrekte kaydedilen kiralama işlemleri yaklaşık 90 bin 869 metrekare olarak gerçekleşirken, eylül sonunda kiralama işlemleri toplamda 223 bin metrekare oldu. Üçüncü çeyrekte kaydedilen işlem hacmi bir önceki çeyreğe kıyasla iki katından fazla, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde15 artış kaydedildi.

2020 yılı üçüncü çeyrek dönemi itibarıyla Türkiye’deki mevcut alışveriş merkezi arzı, 444 alışveriş merkezinde 13.4 milyon metrekare seviyesine geldi. İstanbul yüzde 37’lik pay ile mevcut arzın çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor. Diğer yandan, 32 alışveriş merkezinde yaklaşık 1.2 milyon metrekare inşaat halinde olan kiralanabilir alan bulunuyor. 2022 yıl sonu itibarıyla toplam alışveriş merkezi stokunun 14.5 milyon metrekare seviyesini aşması bekleniyor.

PANDEMİ SONRASI İHTİYAÇLAR DEĞİŞTİ

Raporu değerlendiren GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, sektörün istikrarlı ve dinamik yapısı devam ettikçe eğilimin büyüme yönünde olacağını belirterek, “Pandemi nedeniyle gayrimenkul sektöründe ihtiyaç ve tüketim eğilimi değişti. Artık bina yapısından mimariye, kullanılan temel malzemeden çevreye duyarlılığa kadar pek çok unsurda, bu değişim gözetilerek yatırım kararı alınması gerekiyor. Gayrimenkul sektörü yaşanan değişime uyum sağlayarak gelişmeye ve büyümeye devam edecek” dedi.