Konut fiyatları yükseliyor

Konut kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte konut pazarı canlandı. Satış ofisleri, emlak danışmanlık şirketleri hiç olmadığı kadar yoğun. Peki ev almayı planladığınız il ve ilçede fiyatlar ne kadar arttı? Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa Hürriyet okurları için 5 milyon veriyi analiz etti ve yılın ilk 6 ayındaki fiyat değişimini ortaya koydu. Hazırlanan rapora göre Türkiye genelinde ve 5 büyük ilde 2019 yılının ilk 6 ayında konut satış fiyatları düşüş göstermişken 2020 yılında artış görüldü.

5 BÜYÜK İLDE FİYAT DEĞİŞİMİ

Endeksa’nın analizine göre 2019’un ilk 6 ayında Türkiye genelinde konut satış fiyatları yüzde 7.73 düştü, 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 8.59 artış gösterdi. İstanbul’da 2019 yılının ilk 6 ayında konut satış fiyatları yüzde 7.17 düşüş göstermişken 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 8.33 artış gösterdi. Ankara’da 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 5.11 oranında düşüş görülürken, 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 7.99 artış oldu. İzmir’de 2019 yılının ilk 6 ayında konut fiyatları yüzde 2.06 oranında düşerken 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 6.45 artış gösterdi. Antalya’da ilk 6 ayda 2019 yılında yüzde 2.43 düşüş, 2020 yılında ise yüzde 11.89 artış görüldü. Bursa’da ise ilk 6 ayda 2019 yılında yüzde 3.30 düşüş, 2020 yılında ise yüzde 6.26 artış görüldü. Haziran sonu itibarı ile ortalama konut metrekare satış fiyatı İstanbul’da 3 bin 850 TL, Ankara’da bin 993 TL, İzmir’de 3 bin 117 TL, Antalya’da 2 bin 653 TL, Bursa’da ise 2 bin 241 TL oldu.

TALEP ARTIŞI ETKİLİ OLDU

Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt şunları belirtti:

“Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları Aralık 2018’de düşüşe geçmiş, devam eden düşüş eğrisi ancak Eylül 2019 itibarı ile tekrar yükselişe geçmişti. Aralık 2019’da Türkiye genelinde rekor seviyede konut satışı gerçekleşmiş, sektör 2020 yılına da çok iyi başlamıştı. Ülkemizde pandeminin etkisinin görülmeye başlandığı mart ayı ortalarından itibaren başta bahçeli ve müstakil ikincil konutlar olmak üzere konut talebinde artış görüldü. Talep edilen konut satış fiyatında da artış görüldü, fakat pazarda bu artışı karşılayacak işlem olmadığı için değer artışı o kadar yüksek seviyede gerçekleşmedi.”

YÜKSELİŞ SÜRECEK

Nisan ve mayıs aylarında konut satışlarının gerilediğini hatırlatan Öğüt, “Haziranda kamu bankaları tarafından sağlanan cazip konut kredisi koşulları ve pandemi nedeni ile ertelenen talebin gerçekleşmesi ile birlikte ilanda olan 2. el gayrimenkullerin fiyatı arttı. Yılının ilk 6 ayındaki fiyat artışını üç faktöre bağlayabiliriz; birincisi Eylül 2019 ayından itibaren zaten sektörün yükselme eğrisinde olması; ikincisi pandeminin yarattığı değişim sebebi ile yeni konut talebinin artması ve haziran ayı başında duyurulan cazip konut kredisi kampanyası. 2020 yılının sektör açısından yükselişle kapanacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’DA ATAŞEHİR, ANKARA’DA ETİMESGUT

2020 yılının ilk 6 ayında İstanbul’da en fazla değer kazanan ilçeler Ataşehir, Başakşehir, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü oldu. Ankara’da Etimesgut, Gölbaşı, Çubuk, Çankaya ve Akyurt en fazla değer kazanan ilçeler olurken İzmir’de Çeşme, Menderes, Bayındır, Güzelbahçe ve Bornova en fazla değer kazanan ilçeler. Antalya’da en fazla değer kazanan ilçeler Kaş, Kemer, Serik, Alanya ve Konyaaltı; Bursa’da ise Gemlik, İznik, Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya oldu.

EN ÇOK ARTIŞ ANTALYA VE MUĞLA’DA

2020 yılının ilk 6 ayında en fazla konut satışı yapılan 30 ildeki konut satış fiyatlarındaki değişim incelendiğinde en fazla artışın Muğla ve Antalya’da olduğu görülüyor. Bir süredir bu bölgelere zaten talep artışı yaşanıyordu. Pandemi etkisi ile yazlık ve ikincil konut talebinin artması bu iki ildeki konut fiyatlarının daha da artmasına sebep oldu. Muğla’da 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 6.60 düşüş olmuşken, 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 13.71 artış oldu. Antalya’da da 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 2.43 düşüş olmuşken, 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 11.89 artış oldu. Haziran sonu itibarı ile ortalama konut metrekare satış fiyatı Muğla’da 5 bin 44 TL, Antalya’da ise 2 bin 653 TL.